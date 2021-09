“No Time To Die” è il 25° film della saga di 007, l’agente segreto più famoso della storia del cinema. Come anticipato dai vari trailer negli ultimi mesi (pardon, anni, visto che il film è stato rimandato tre volte a causa della pandemia), vedremo ancora una volta tantissime scene d’azione e gli immancabili inseguimenti.

Tra le auto protagoniste dell’ultimo film con Daniel Craig ci sarà la Land Rover Defender, la quale arriverà nelle concessionarie con una apposita versione speciale “Bond Edition”.

Look da perfetta spia

La Bond Edition della Defender si basa sui modelli che appaiono in “No Time To Die” ed è disponibile in versione 90 e 110. Sempre nel corso del film compaiono altri SUV inglesi come la Range Rover Sport SVR, la Range Rover Classic e la Land Rover Series III.

L’edizione si distingue per una carrozzeria stealth con pacchetto estetico Extended Black, cerchi da 22” Luna Gloss Black, pinze anteriori Xenon Blu e badge “Defender 007”.

Oltre agli esterni, anche nell’abitacolo si trovano vari richiami al film. Ad esempio, il battitacco ha la scritta illuminata “007”, mentre il sistema d’infotainment Pivi Pro ha un’animazione dedicata al franchise della spia inglese. Inoltre, aprendo le portiere alla sera viene proiettata sull’asfalto la grafica “007”.

Unica e potentissima

L’esclusiva Defender Bond Edition sfrutta il 5.0 V8 Supercharged da 525 CV e 624 Nm di coppia. Grazie all’abbinamento col cambio automatico ad 8 rapporti, la Land Rover accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, raggiunge i 240 km/h ed è così la Defender più veloce di sempre.

Ognuno dei 300 esemplari destinati a tutto il mondo è stato messo a punto dalla sezione SV Bespoke, la divisione di Land Rover dedicata ai modelli speciali. Nella cabina è anche presente il logo di SV Bespoke e l’incisione laser “one of 300”. La Defender è già ordinabile con prezzi a partire da 137.700 euro.