La Suzuki Jimny in versione autocarro N1 ha due posti in meno? Niente paura, c’è più spazio per la macchina del caffè. La Casa giapponese non ha perso tempo e, dopo aver presentato il fuoristrada per professionisti e aziende negli scorsi mesi, ha realizzato la Beans, un vero e proprio bar su ruote.

Caffè di qualità

La trasformazione in autocarro ha costretto Suzuki a modificare il proprio fuoristrada. Tra gli interventi più evidenti c’è stata la rimozione della panca posteriore. Ciò ha consentito di ricavare un vano di carico piuttosto grande e ideale per dare vita ad un progetto insolito.

La Jimny Beans presenta una vera macchina del caffè di alta qualità realizzata da Fracino e un serbatoio d’acqua da 57 litri con sistema di filtrazione 3M posizionato al posto del sedile del passeggero. Il “bar” può funzionare sia con l’impianto GPL (ossia avviando l'auto) che con la corrente elettrica. In questo modo si possono intrattenere gli ospiti anche a motore spento.

Acqua e bibite fresche a volontà

Nel bagagliaio della Suzuki si trova anche un ripiano in alluminio e un piccolo frigorifero firmato Waeco e alimentato da una presa a 12 Volt. Non solo caffè, quindi: la Jimny può dissetare anche chi richiede una bevanda rinfrescante.

La fuoristrada è stata adeguatamente modificata dall’azienda Coffee Latino ed è stata pensata per partecipare a determinati eventi mediatici e promozionali di Suzuki.

Ricordiamo che, al momento, la Jimny è disponibile esclusivamente come autocarro leggero. Suzuki, infatti, l’ha ritirata dal proprio listino nel 2020 per non sforare il limite fissato dall’UE dei 95 g/km di CO2 di media per tutte le vetture vendute nel corso dell’anno. In futuro, il baby fuoristrada potrebbe tornare con una versione ibrida o elettrica, ma non c’è ancora stato un annuncio ufficiale.

Sta di fatto che la Jimny Beans si mostrerà al pubblico dal 10 al 20 settembre durante il Southampton International Boat Show.