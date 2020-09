Fin dalla sua nascita la Suzuki Jimny è stata protagonista di piccole o grandi trasformazioni, con tuner (specialmente giapponesi) intenti a dare nuovi look al fuoristrada orientale. Perché insomma, gli accessori originali non bastano mai.

Accessori originali che allargano la propria lista con nuovo set per trasformare la Jimny: nulla di particolarmente invasivo ma - anche - dal forte sapore anni '90.

Questione di stile

La Casa infatti ha presentato una serie di speciali adesivi da appiccicare sulla carrozzeria della Jimny. Si tratta di 4 differenti set chiamati Offroad Style, Heritage Style e Revival Style, con quest'ultimo davvero degno di nota.

Gli adesivi infatti conferiscono alla Jimny uno stile vintage anni 90’, rendendo omaggio alle dacalcomanie indossate dalla sua antenata Suzuki Samurai, il piccolo fuoristrada prodotto dal 1989 al 2003.

Personalizzazioni speciali disponibili per ora solo in Giappone, ma non è detto che non possano arrivare anche in Europa.