Suzukino, SJ e oggi Jimny. Un mito dell'off-road che nel corso di oltre 40 anni ha mantenuto immutato il suo carattere tosto e la sua meccanica pronta a tutto. Dopo il ritorno del 2018 con una nuova veste e una nuova motorizzazione, Suzuki ha creato una collezione di accessori originali per esaltare ulteriormente il suo stile, unico e inconfondibile.

Fotogallery: Accessori per la Suzuki Jimny

10 Foto

Accessori perfetti per l’outdoor

Il vanto di questa piccolina è che può arrampicarsi dove altre non arrivano, come recita lo stesso claim. Per vivere al meglio l'avventura, Suzuki ha creato una linea di accessori per l’outdoor: tra questi, la tenda da fissare all’auto per creare un riparo sia per il sole che per la pioggia.

Per muoversi in sicurezza durante le ore notturne e per illuminare l’ambiente circostante, Suzuki ha inserito a catalogo una lampada professionale a LED impermeabile, da collegare alla presa 12V con un cavo estensibile fino a 4 m. La lampada è dotata di una pratica maniglia, oltre che di un supporto magnetico per il fissaggio sul tetto.

A prova di sportivi

Con la sua agilità è l'auto ideale per chi fa sport nella natura, visto che permette di raggiungere location impervie anche senza strade battute. All’interno del catalogo, i clienti potranno scegliere tra numerosi accessori specifici per biciclette, tavole da surf, sci e snowboard.

La linea di nuovi accessori da accesso anche alla possibilità di trasportare amici a quattro zampe. Suzuki, inoltre, propone teli, reti divisorie, vasche e coperture per il bagagliaio.

Infine, per trasportare le attrezzature o le merci più ingombranti, Suzuki offre svariate alternative, dal gancio traino alle barre portatutto.