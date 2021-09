Great Wall, il colosso dell'auto cinese di cui fanno parte anche i marchi Haval e Ora, ha fatto debuttare Tank, il nuovo brand dedicato al fuoristrada in occasione del Motor Show di Chengdu che si concluderà domenica 5 settembre.

Il modello presentato prende il nome di Tank 500 ed è un grosso SUV dalle linee muscolose che combina esterni dal look robusto con interni molto tecnologici.

Ispirato ai maxi SUV americani

Il design del nuovo veicolo cinese sembra essere ispirato alle forme dei fuoristrada americani di grandi dimensioni. Gli spigoli verticali e le linee definite ricordano modelli d'Oltreoceano come il Chevrolet Suburban, il Ford Expedition e la Jeep Grand Cherokee L.

Il frontale si caratterizza per la presenza di un’ampia griglia metallica al cui centro spicca il vistoso logo T di Tank e per la presa d'aria installata sull’estremità del cofano che aggiunge un tocco di sportività.

Di profilo il SUV cinese ha una classica forma a due volumi e monta finiture cromate intorno ai finestrini e sulle barre sul tetto. La zona posteriore si distingue per l’installazione di uno spoiler sporgente sul tetto e per la ruota di scorta sul portellone.

Interni curati

All'interno, il Tank 500 ha un aspetto lussuoso. L’abitacolo è equipaggiato con un quadro strumenti digitale da 12,3'' e da un sistema infotainment con display da 14,6'' in stile tablet, installato al centro della plancia.

Al di sotto ci sono le prese d'aria del climatizzatore con finiture metalliche e i controlli per il sistema ben integrati nella zona inferiore. La leva del cambio ha una forma squadrata che sporge dalla console centrale ed è circondata da numerosi pulsanti per i controlli della trasmissione.

Oltre 350 CV e trazione integrale

Il fuoristrada è spinto da un motore V6 turbo da 3.0 litri in grado di erogare una potenza di 354 CV e una coppia di 500 Nm. Il propulsore è gestito da una trasmissione automatica a nove rapporti. A quanto riferisce il sito australiano Drive il SUV ha un sistema di trazione integrale con possibilità di inserimento delle ridotte e bloccaggio dei differenziali anteriori, centrali e posteriori.

Il Tank 500 ha dimensioni importanti con una lunghezza di 4,9 metri (senza contare la ruota di scorta sul retro). Per fare un confronto la nuova Jeep Grand Cherokee L a sette posti è lunga 5,2 metri. Sarà in vendita in Cina entro la fine dell'anno, ma al momento non ci sono informazioni su un possibile lancio anche in altri mercati.