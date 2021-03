Al prossimo Salone di Shanghai, aperto al pubblico dal 21 al 28 aprile 2021, il gruppo Great Wall Motor presenta il nuovo marchio TANK destinato a comparire su nuovi SUV e fuoristrada dalle spiccate doti off-road.

Il primo modello a sfoggiare la grande T che compone il logo del nuovo marchio sarà la TANK 300 che debutta proprio a Shanghai e che deriva da un "rebranding" della WEY Tank 300 presentata a luglio 2020 e che vedete in queste foto.

Fuoristrada duro e puro, per cominciare

In pratica il successo della WEY Tank 300 sul mercato interno cinese ha spinto Great Wall a ricavarne un marchio a sé stante e pensato per gli amanti della guida avventurosa su strade poco battute.

Basta infatti osservare le forme un po' squadrate e "classicheggianti" della prossima WEY Tank 300, cioè la prossima TANK 300, per capire come le sue rivali dichiarate siano le varie Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser e Ford Bronco, solo per citarne alcune.

TANK, il logo

Resteranno i fari a LED e la strumentazione digitale?

All'interno della galassia Great Wall, che contiene anche i brand Haval, Great Wall (pick-up) e quello di auto elettriche ORA, il nuovo marchio TANK è destinato a posizionarsi un gradino al di sotto di quello WEY, con una propensione a sporcarsi nel fango.

Non a caso, infatti, Tank-WEY è anche il nome della nuova piattaforma basata su telaio portante e carrozzeria fissata sopra, come nei fuoristrada più tradizionali e specialistici. Diversi tocchi di modernità arrivano (sulla WEY Tank 300) dalla fanaleria full LED e dagli interni che sfoggiano in plancia strumentazione digitale e infotainment di livello occidentale, ma occorrerà scoprire se pure la TANK 300 manterrà queste finezze degne del marchio di livello superiore.

Motori a benzina

Per quanto riguarda i motori le uniche anticipazioni sulla TANK 300 riguardano la presenza sotto il cofano dei propulsori turbo benzina 2.0 GDIT e 3.0 GDIT con potenza e coppia massima di 350 CV e 500 Nm. Tra i pochi altri dati disponibili c'è una capacità di guado di 0,96 metri e un'altezza regolabile con escursione di 12 cm.

Ricordiamo che attualmente la WEY Tank 300 viene venduta in Cina ad un prezzo base di 175.800 yuan, circa 22.700 euro al cambio attuale, mentre la la nuova TANK 300 dovrebbe partire da un listino inferiore. Non è ancora dato sapere se questo e i prossimi modelli marchiati TANK saranno destinati anche all'esportazione, oltre che al mercato interno.