Sono ben pochi i modelli Lotus prodotti nella decennale storia del marchio inglese che non hanno avuto un alter-ego da competizione e la Emira non fa parte di questo elenco. Pochi mesi dopo il lancio ufficiale della supercar con motore V6, che arriverà tuttavia soltanto nel 2022, la Casa di Hethel presenta la variante da corsa Emira GT4, destinata a piloti e gentleman driver.

L'auto, erede della plurivittoriosa Evora GT4, è stata sviluppata in collaborazione con RML Group per riportare la Casa a competere nel motorsport mondiale, iniziativa che segue alla partnership tecnica firmata a inizio anno con il team Extreme JBXE dell'ex-campione di Formula 1 Jenson Button.

Resta la costruzione artigianale

Il primo comunicato della Casa non fornisce molti particolari sull'auto, che comunque riprende il telaio in alluminio saldato della versione stradale ed è costruita in gran parte a mano. Anche la cellula dell'abitacolo in carbonio è la medesima del modello di serie.

Quanto al motore, la scelta per la versione da competizione è caduta sul V6 3.5 sovralimentato di origine Toyota. Si tratta di un'unità ereditata proprio dalla Evora e rappresenta la prima motorizzazione disponibile per il modello stradale, con una potenza di 365 CV, in attesa dell'alternativa rappresentata dal 2.0 turbo da 406 CV fornito da Mercedes-AMG per il quale tuttavia al momento non sembrano previste applicazioni sportive.

Le squadre di ingegneri di Lotus e RML che hanno lavorato per realizzarla hanno affinato molti elementi delle sospensioni e implementato l'aerodinamica per migliorare comportamento e stabilità. Nuova anche la livrea, disegnata da zero.

Arriva anche lei nel 2022

La Lotus Emira GT4 sarà presentata ufficialmente a fine anno con un evento organizzato nella storica pista del quartier generale Lotus di Hethel, palestra per molti modelli vincenti. La produzione sarà limitata per la stagione 2022 a un numero ridotto di unità, mentre per il 2023 dovrebbe crescere compatibilmente con le richieste.