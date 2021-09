A prima vista, una Lamborghini Countach da 200 mila euro potrebbe sembrare un affare. Del resto, le quotazioni del modello hanno superato il mezzo milione di euro e non è raro imbattersi in esemplari perfettamente conservati ancora più costosi.

L’esemplare di cui vi parliamo, però, non è una Countach come le altre. Questa “Lambo”, infatti, è letteralmente a pezzi e la cifra da sborsare per portarsi a casa il “rottame” rappresenta solo la punta dell’iceberg.

Una storia sfortunata

L’auto (o ciò che ne rimane) è finita all’asta su Historics.co.uk ed è stata acquistata dal venditore nel luglio 2000. Nel 2004 il motore è stato rimesso a nuovo e dotato di una nuova frizione per un totale di circa 10 mila sterline (circa 12 mila euro). Al tempo stesso, l’officina di Lamborghini London ha aggiornato il sistema di scarico ed eseguito una serie di lavori di manutenzione, tutti opportunamente documentati.

Successivamente, la Countach ha ricevuto nuove sospensioni e aggiornamenti al telaio, mentre nel 2008 è stata portata in un’officina specializzata per una completa riverniciatura. Nel pieno svolgimento dei lavori, l’azienda è fallita e l’auto è rimasta in queste condizioni sin da allora.

Pronta per un nuovo restauro

Nonostante sia un po’ malconcia, il venditore assicura che la Lamborghini è completa di ogni parte e viene offerta anche col manuale d’uso originale e tutta la documentazione ufficiale.

Prima di rimanere in un magazzino per oltre 10 anni, la Countach aveva percorso complessivamente 61.840 km. Il modello, una 5000 S con motore 4.8 da 375 CV e 426 Nm di coppia, è tutto sommato intatto, ma avrebbe bisogno di un lungo lavoro di restauro.

Il sito d’aste inglese stima che per portarsi a casa la Lamborghini a pezzi servano tra le 145 e 180 mila sterline (tra 168 e 210 mila euro). E ,probabilmente, ne serviranno altrettanti per eseguire un restauro a regola d’arte.