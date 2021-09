BMW ha presentato al Salone di Monaco 2021 la X5 Protection VR6, l’ultima generazione del SUV premium blindato costruito dalla Casa bavarese per soddisfare le necessità di protezione individuale e di sicurezza nelle situazioni più pericolose.

Il veicolo offre alle persone a rischio una protezione personalizzata contro attacchi violenti, rapimenti o criminalità organizzata, particolarmente apprezzata dagli acquirenti di quest’auto che si concentrano soprattutto in Sud America, Africa e Russia.

Quasi identica al modello di serie

La BMW X5 Protection VR6 è praticamente indistinguibile dal modello di serie in termini di caratteristiche di guida, finiture interne e design, per mantenere un alto livello di discrezione e non dare nell’occhio.

Il SUV integra i componenti di serie già presenti sulla X5 con ulteriori equipaggiamenti di sicurezza specifici di questa versione blindata, costruita secondo standard molto rigorosi. Soddisfa i requisiti della classe di resistenza VR6, secondo i criteri di prova ufficiali riconosciuti a livello internazionale del VPAM.

Protezione contro armi di fuoco e ordigni

La protezione all’interno della BMW X5 contro attacchi con armi da fuoco o ordigni esplosivi è garantita dall’abitacolo blindato con componenti in acciaio ad alta resistenza e dal sottoscocca in alluminio resistente contro le schegge, oltre che dalla parete divisoria del bagagliaio con protezione in policarbonato e dai vetri di maggiore spessore.

In via opzionale è disponibile un rinforzo sottoscocca potenziato con materiali compositi in fibra, che può resistere anche all'attacco di bombe a mano del tipo HG85 e come ulteriore equipaggiamento speciale si può richiedere un tetto particolarmente blindato.

Prestazioni adeguate ai contesti di rischio

Il SUV blindato della Casa tedesca presentato all'IAA Mobility è equipaggiato con un motore a benzina V8 da 4,4 litri in grado di erogare 530 CV di potenza tra 5.500 e 6.000 giri/min e 750 Nm di coppia massima disponibili tra i 1.800 e i 4.600 giri/min.

Numeri che le consentono di accelerare in soli 5,9 secondi da 0 a 100 km/h e di raggiungere una velocità di 210 km/h limitata elettronicamente, una sicurezza in più nel caso fosse necessario allontanarsi velocemente da contesti pericolosi.