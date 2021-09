A volte guidare può essere l’attività più stressante della giornata. Lo sa bene chi deve affrontare quotidianamente il traffico cittadino o lunghe code in autostrada. In futuro, però, l'auto sarà una nostra alleata per combattere lo stress.

A darne un'anticipazione è Ford che ha creato un concept speciale che promette di aumentare concentrazione e benessere dei conducenti.

Presentata al Salone di Monaco, ecco la Ford Mindfulness Concept.

Dal filtro anti-smog agli esercizi di yoga

Il prototipo si basa su una Ford Kuga ed è un vero laboratorio per sperimentare delle soluzioni che potremmo trovare anche nei prossimi modelli della gamma. L’obiettivo è quello di studiare tecnologie e funzionalità che potrebbero migliorare il benessere dei passeggeri nell’utilizzo quotidiano.

In concreto, sono diverse le idee pensate dalla Casa. Tra queste c’è l’Unlock Purge che può essere attivato anche tramite app e che fornisce una ventata d’aria pulita e fresca nell’abitacolo tramite il climatizzatore, prima che il conducente entri nel veicolo.

Il filtro aria premium, invece, rimuove polveri, allergeni e smog, mentre i diodi luminosi agli ultravioletti bloccano la riproduzione di virus e germi su ogni superficie, compresa quella degli smartphone.

Il sedile del conducente, realizzato con finiture speciali che utilizzano materiali sostenibili e colori naturali, ha quattro meccanismi per stimolare e fornire feedback su respirazione e frequenza cardiaca.

Naturalmente, sono curati anche i suoni dell’abitacolo attraverso l’impianto hi-fi B&O. L’equalizzatore consente di selezionare vari livelli in base all’umore e gli altoparlanti integrati nei poggiatesta creano un’esperienza sonora immersiva. E non mancano anche playlist speciali con suoni del mare o musica rilassante in caso di ingorgo.

Durante le lunghe soste entra in gioco la funzione Powernap. In questo caso, si può reclinare il sedile e ascoltare suoni ritmici che aiutano i passeggeri ad addormentarsi facilmente.

Infine, c’è spazio anche per lo yoga. L’auto, infatti, è dotata di guide interattive che spiegano esercizi fisici leggeri o brevi sessioni di meditazione da effettuare a vettura ferma.

Meno stress e meno “clacson” nel traffico

Secondo Ford, questi accorgimenti sarebbero in grado anche di migliorare l’empatia per gli altri utenti della strada, rendendo i viaggi più sicuri e piacevoli per tutti. A spiegare le innovazioni della Ford Kuga è anche Mark Higbie, consulente senior di Ford:

“Attraverso questo concept cerchiamo di creare esperienze che alimentino una maggiore consapevolezza. Con caratteristiche uniche e tecnologie integrate, Ford offre a conducenti e passeggeri nuovi modi per essere consapevoli mentre sono a bordo di un veicolo”.

Il Mindfulness Concept Car è esposta all’IAA Mobility di Monaco dal 6 al 12 settembre.