Michelin ha presentato la nuova generazione di pneumatici allseason CrossClimate 2, promettendo performance ai vertici del mercato (le rilevazioni effettuate da TÜV SÜD Product Service nella tabella alla fine dell'articolo). La famiglia CrossClimate ha debuttato sul mercato europeo nel 2015 e, complice la richiesta sempre più alta di gomme quattro stagioni, ha venduto in sei anni oltre 23 milioni di pezzi.

Sono già disponibili in tutti i punti vendita e possono adattarsi quasi ad ogni tipologia di auto considerando che ci sono oltre 124 misure diverse per cerchi che vanno da 15 a 20" di diametro, coprendo così il 98% delle richieste . Sono specifiche per tutte le tipologie di berline e SUV medio-piccoli; per i SUV di grandi dimensioni e per i furgoni ci sono altri prodotti specifici come, per esempio, l'Agilis CrossClimate.

Come sono fatte le CrossClimate 2

Non abbiamo avuto modo di provare le nuove CrossClimate 2 su strada ma, in base ai test di frenata e lunga durata effettuati da Dekra e TUV, numeri alla mano si vede subito come queste siano più efficaci a parità di condizioni rispetto alla precedente generazione. Le particolarità più interessanti riguardano mescola e struttura.

La prima, come su tutte le allseason, è termoadattiva, deve mantenere una flessibilità ottimale e garantire una risposta sufficientemente elastica in tutte le condizioni (a basse temperature la gomma tende a indurire), e per questo è stata usata una mescola con maggiore densità di silice e carbone nero. Per quanto riguarda la struttura, il CrossClimate 2 è più unico che raro data la particolare geometria del tassello del battistrada.

Alla base di ogni tassello troviamo infatti una scanalatura che permette, con il passare del tempo e con gradi sempre maggiori di usura, di migliorare l'efficacia dell'intero pneumatico. Man mano che viene "mangiato" dall'asfalto, la sezione dei canali aumenta sempre di più andando così a creare vuoti sempre più grandi che, insieme a piccoli gradini laterali, intrappolano la neve massimizzando il grip. In più, il drenaggio dell'acqua dal centro verso la spalla è facilitato dall'ampliamento della sezione dei canali direzionali a forma di V.

Le rilevazione di TÜV SÜD Product Service

Test di frenata su bagnato da 80 km/h a 20 km/h con pneumatici nuovi e usurati

Frenata su bagnato con pneumatici nuovi (metri) Frenata su bagnato con pneumatici usurati (metri) Michelin CrossClimate 2 25,0 32,3 Bridgestone Weather Control A005 24,2 32,5 Continental AllSeasoContact 25,5 33,8 GoodYear Vector 4 Season Gen-3 26,9 36,1 Pirelli Cinturato All Season Plus 27,8 40,6

Test di frenata su neve da 30 km/h a 10 km/h con pneumatici nuovi e usurati