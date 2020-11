Nell’industria automobilistica, ormai, non si parla più di pneumatici senza specificare la tipologia di utilizzo. Si va dunque dalle gomme invernali a quelle estive, passando per gli pneumatici 4 stagioni / all season.

Esistono poi delle sotto categorie di gomme, come i cosiddetti pneumatici UHP (Ultra High Performance), oppure come i nuovi Michelin e.Primacy.

Meno resistenza possibile

Si tratta di pneumatici pensati per ridurre il più possibile il dispendio di energia dovuto alla resistenza al rotolamento delle ruote, quando l’auto è in movimento. In particolare, con il nuovo e.Primacy, Michelin dichiara per questo parametro il valore più basso fra i costruttori di gomme definiti premium.

80 euro di benzina in meno

Di conseguenza, secondo il costruttore francese, nel corso della vita utile di uno pneumatico un’auto gommata con quattro Michelin e.Primacy consuma meno carburante, per risparmio stimato di 80 euro e una riduzione nelle emissioni di CO 2 di 174 kg. Come termine di paragone, in un test di 15.000 km effettuato con lo stesso modello di auto - equipaggiato con modelli diversi di pneumatici confrontabili con il Michelin e.Primacy - il risparmio è stato in media di 21 litri di carburante.

30 km di autonomia elettrica in più

Su un’auto elettrica, invece, le gomme Michelin e.Primacy promettono di migliorare l’autonomia della batteria del 7%. In altri termini, questo significa che si possono percorrere in media circa 30 km in più con una ricarica completa. Va anche detto che rispetto a dei Michelin Primacy 4, le e.Primacy hanno un prezzo di acquisto superiore, che secondo il marchio francese si ripaga dopo una percorrenza di 35.000 km, grazie alla migliore efficienza.

Deformazioni meno dispendiose

A livello costruttivo i tecnici hanno lavorato in diverse aree, a cominciare dall’assottigliamento delle tele, che tra l’altro rende anche la ruota più leggera. Nella mescola del battistrada, inoltre (che è composta per il 20% di gomma naturale), c’è un elastomero con una composizione chimica definita altamente resiliente, pensata per ridurre la dissipazione di energia durante la deformazione dello pneumatico con l’auto in movimento.

Conta anche il surriscaldamento

L’ottimizzazione energetica è stata ottenuta anche studiando il comportamento termico dello pneumatico, con uno strato all’interno della carcassa che limita il surriscaldamento della ruota, aiutato anche dalla conformazione dei fianchi esterni, realizzati in un materiale che assorbe meno energia nei cicli di compressione e rilassamento dovuti al rotolamento della ruota.

Prestazioni che durano nel tempo

I canali del battistrada, infine, sono stati disegnati con una forma a U, in grado di mantenere costante la prestazione di frenata sul bagnato - nonostante l’usura - per tutta la durata della gomma. Tipicamente, fino a 30.000 km di percorrenza. Questo anche perché l’orma di contatto con la strada ha una deformazione programmata che massimizza l’area di impronta, distribuendo in maniera uniforme le forze di aderenza. Sia longitudinali, sia laterali.

Economico, ecologico, elettrico

Per il nuovo e.Primacy - dove la lettera “e” è riferita alle parole inglesi economy, environment, electric - l’attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale è stata concepita anche per quel che riguarda l’azzeramento delle emissioni necessarie per produzione e la logistica delle gomme già al momento dell’acquisto, quantificabile in un risparmio di 30 kg di CO 2 per ogni pneumatico. In più, per la prima volta nell’industria della gomma, viene pubblicato apertamente un documento che quantifica quanto ogni singolo pneumatico vada ad impattare sull’ambiente. Più in generale, si stima che le gomme contribuiscano alle emissioni di CO 2 di un’automobile per il 20% - 25% e che ogni anno circa 1 miliardo di gomme finiscano il proprio ciclo di vita, con una quota pari all’85% di ritiro e riciclo per riutilizzare le materie nella costruzione di nuovi pneumatici.

