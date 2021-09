Poco meno celebre del Festival of Speed, che si tiene solitamente ad agosto e con cui a volte rischia di essere confuso, il Goodwood Revival è un evento focalizzato sulle auto d'epoca, principalmente da competizione, che tornano ad animare lo storico circuito inglese di Goodwood a decenni di distanza dalla fine della loro carriera.

Dopo un 2020 difficile, che ha visto entrambi gli eventi annullati, in questo 2021 si torna ad immergersi nella formula più coinvolgente del motorismo classico, che come sempre riserva sorprese e, malgrado si parli di auto d'epoca, la sua bella dose di novità.

I problemi di spostamento legati all'emergenza Covid, Green Pass e affini probabilmente quest'anno hanno dissuaso molti appassionati dal recarsi di persona in Gran Bretagna, ma niente paura, i momenti salienti si possono seguire in streaming comodamente da casa. Ecco come.

Goodwood Revival, dove e quando

Il Goodwood Revival si svolge notoriamente nell'arco di un weekend lungo, dal venerdì alla domenica. con un calendario molto fitto di eventi e manifestazioni. Ecco le cifre dell'edizione 2021:

Quando: 17-19 settembre 2021

Dove: Goodwood, Motor Circuit, Chichester PO18 0PH, West Sussex, Regno Unito

Quanto costa: seguire di persona l'evento di questi tempi non è facile, ma se state pensando di andare in futuro può essere utile avere un'idea della spesa per entrare. Ci sono varie formule di ingresso, anche se solitamente quelle più interessanti e convenienti vanno esaurite già parecchi giorni prima dell'evento, visto che il loro numero non è illimitato. Sono previsti ticket per gli ingressi pomeridiani, dopo le 13:00, a partire da 25 sterline, che equivalgono a circa 30 euro, o completi da 39 sterline (46 euro), o ancor abbonamenti per tutti e tre i giorni e accessi privilegiati ad alcune aree della pista. Per i dettagli e la disponibilità basta consultare l'apposita pagina del sito ufficiale.

Come seguirlo a distanza

Chi non può o non vuole andare a respirare (mascherina permettendo) l'atmosfera del Goodwood Revival 2021 può comunque partecipare virtualmente grazie al canale YouTube della manifestazione, che trasmette in diretta dalle 9:00 (ora locale) di venerdì 17 settembre le varie fasi.

Oltre a trovare su Motor1.it le novità e gli aggiornamenti pubblicati in tempo reale, potete seguire la diretta qui sotto.

Le auto (e non soltanto) protagoniste

Oltre ai numerosissimi appuntamenti in pista, le sfilate e le rievocazioni dei gare storiche che animano il circuito per l'intera tre giorni (trovate il dettaglio in fondo all'articolo), l'edizione 2021 del Goodwood revival annuncia due protagoniste d'eccezione che non sfigurerebbero nei prestigiosi concorsi di Pebble Beach e Villa d'Este (uno già svoltosi, l'altro programmato per ottobre).

La prima, ma sarebbe corretto usare il plurale, è la BRM P15 V16 del '53, una vettura da Formula 1 sperimentale di cui sono stati appena ricostruiti da zero ben 3 esemplari, tutti spinti dal formidabile V16 da ben 600 CV. L'iniziativa celebra l'anniversario della BRM, nata nell'anno del primo campionato di F1 svoltosi 70 anni fa, ed è stata curata da John Owen, figlio del fondatore.

La seconda è la Ferrari California Spider Revival, ultima novità nel catalogo della GTO Engineering che realizza riproduzioni di modelli famosi e rari partendo da vetture originali ma un po' meno pregiate fornite dai clienti. In questo caso, sulla base di altri modelli della serie 250 prodotti in un numero maggiore di esemplari è possibile farsi ricostruire un'auto perfettamente identica a una delle 106 Ferrari 250 GT Spyder California SWB allestite da Pininfarina dal '57 al '59 sul telaio a passo corto che oggi valgono centinaia di milioni di euro.

Oltre a queste presenze speciali, Goodwood offre moltissime iniziative a tema, alcune delle quali nell'edizione 2021 sono dedicate alla memoria dello scomparso pilota britannico Sir Stirling Moss, celebrato da alcune delle molte vetture con cui ha gareggiato e vinto nella sua lunga carriera.

Tra una pista e l'altra, da non perdere anche il Revival Car Show, presentato quest'anno da Tilney Smith & Williamson, nell'area Over the Road, che propone un'esposizione di automobili d'epoca in condizioni perfette. E per chi l'auto classica ce l'ha esiste un'apposita area parcheggio in cui sono i visitatori stessi a creare una seconda esposizione chiamata Your Car Show posteggiando le loro vetture, dietro prenotazione visto che i posti sono limitati.

Il programma

Giovedì 16 settembre

Tutti coloro che hanno un biglietto d'ingresso standard 2021 valido per venerdì, sabato o domenica possono accedere all'area Over the Road dalle 16:00 alle 22:00 per musica, balli e un primo assaggio dell'atmosfera del Revival

Venerdì 17 settembre

7:00 Parcheggi aperti

7:30 Cancelli aperti

8:50 SFILATA IN PISTA: Hot Rods

9:20 Prove ufficiali: Stirling Moss Memorial Trophy

10:00 prove ufficiali: Festival of Britain Trophy

10:30 Prove Ufficiali: Barry Sheene Memorial Trophy

11:10 Prove ufficiali: St Mary's Trophy presentato da Motul - Parte 1

11:45 Prove Ufficiali: Trofeo Pentecoste presentato da Sky Cinema

12:20 SFILATA IN PISTA: Omaggio a Sir Stirling Moss

12:45 Prove ufficiali: Trofeo John Whitmore presentato da Sure

13:30 Prove Ufficiali: Sussex Trophy presentato da Lifebuoy

14:05 Prove Ufficiali: Chichester Cup

14:40 Prove ufficiali: Richmond Trophy

15:15 Prove ufficiali: Brooklands Trophy

15:50 TRACK PARADE: Celebrazione della British Racing Motors in associazione con Motul

16:20 Prove ufficiali: Celebrazione del Royal Automobile Club TT

17:00 Prove Ufficiali: St Mary's Trophy presentato da Motul - Parte 2

17:35 Prove ufficiali: Trofeo Glover

18:20 GARA 1: Stirling Moss Memorial Trophy

20:30 Cancelli chiusi al pubblico

22:00 Chiusura bar e punti di ristoro Over the Road

Sabato 18 settembre

7:00 Parcheggi aperti

7:30 cancelli aperti

8:25 Benedizione della pista (tutti i motori dovrebbero essere spenti)

8:40 SFILATA IN PISTA: Hot Rods

9:00 Prove Ufficiali: Freddie March Memorial Trophy

9:45 GARA 2: Trofeo Festival of Britain

10:40 Coppa Settrington - Parte 1

11:00 GARA 3: Trofeo in memoria di Barry Sheene - Parte 1 - Asta di 1100 Bonhams - Automobilia

11:50 GARA 4: Trofeo John Whitmore presentato da Sure - Asta di 1300 Bonhams - Automobili

13:25 SFILATA IN PISTA: Omaggio a Sir Stirling Moss

14:10 GARA 5: Trofeo Glover

14:50 Prove ufficiali: Celebrazione del Royal Automobile Club TT

1530 TRACK PARADE: Celebrazione della British Racing Motors in associazione con Motul

16:10 GARA 6: St Mary's Trophy presentato da Motul - Parte 1

17:00 GARA 7: Trofeo Pentecoste presentato da Sky Cinema

17:50 Gara 8: Trofeo Sussex presentato da Lifebuoy

19:00 Cancelli chiusi al pubblico

19:30 Goodwood Revival Party al Goodwood Motor Circuit (solo su invito)

22:00 Chiusura bar e punti di ristoro Over the Road

Domenica 19 settembre