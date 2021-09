Tra le tendenze che la pandemia di Covid-19 ha accelerato maggiormente c'è senz'altro il commercio digitale, che moltissime Case - tra cui Ford, Tesla, Mercedes, Kia e Suzuki - hanno introdotto o potenziato sin dal primo lockdown nella primavera del 2020, e che vanta oggi numeri in crescita.

Stellantis ha deciso di applicare il concetto in modo trasversale a tutti i brand lanciando una nuova piattaforma digitale, ossia una pagina specifica per ciascun marchio a cui si accede dai classici siti, e che consente di completare l'ordine online e recarsi in concessionaria soltanto per concludere l'acquisto e ritirare l'auto. E il primo mercato su cui ha deciso di attivarla è proprio l'Italia.

Gli italiani sono "digitali" al 50%

La scelta del nostro Paese non è casuale perché l'Italia è risultata essere una delle piazze in cui la transizione digitale ha avuto un incremento maggiore nel periodo critico. Secondo una ricerca che Stellantis ha commissionato a Google, nel nostro Paese i cosiddetti e-Shoppers, persone con abitudine e dimestichezza negli acquisti online, sono circa 27 milioni, ovvero a grandi linee la metà della popolazione.

L'indagine rivela anche che ad oggi il 25% degli italiani è favorevole all'idea di acquistare una vettura online, con una crescita del 4% rispetto al periodo precedente la pandemia, dati confortati da 6.000 nuove iscrizioni alle piattaforme online dei diversi brand e 2.500 contratti portati a termine dal 2020, di cui l'80% hanno riguardato modelli elettrificati, a conferma della stretta correlazione tra l'apertura del pubblico verso la digitalizzazione e le nuove forme di mobilità.

Dove acquistare e con quali vantaggi

L'iniziativa, come detto, coinvolge tutti i brand del Gruppo (ad eccezione di Maserati) e include in generale il diritto di reso entro 14 giorni dalla consegna (salvo condizioni particolari praticate dai singoli brand) e il diritto di recesso dall'ordine con restituzione della caparra. Il tutto oltre a prezzi e promozioni dedicate. Ecco quelle di lancio e i link alle pagine: