Mansory ci ha abituato a tuning (spesso) eccessivi. Ad esempio, ricordiamo la Ford GT trasformata in modo radicale tanto da sembrare un’auto completamente diversa, oppure la Rolls-Royce Cullinan con coloratissimi interni azzurro fluo.

Fortunatamente questa volta il tuner tedesco ha optato per un progetto più sobrio anche nel nome: ecco il “Softkit” per la Rolls-Royce Dawn Silver Bullet, l’edizione speciale realizzata dal brand inglese per soli 50 clienti.

Senza eccessi

Il tuner ha cercato di aggiornare il design, le ruote e le prestazioni della lussuosa cabriolet inglese. Il Softkit aggiunge splitter e alette laterali al frontale, oltre alla griglia e al cofano in fibra di carbonio. A proposito di carbonio, non mancano le minigonne, un diffusore e un piccolo spoiler integrato nel portellone.

Le ruote sono le Mansory V.6 da 22” con razze a forma di Y. Di serie, il tuner equipaggia cerchi di colore nero, ma la decisione finale spetta al proprietario che può personalizzare ogni modifica.

Complessivamente, c’è da dire che i dettagli neri e le aggiunte di Mansory hanno portato ad un livello superiore lo stile elegante della Dawn senza rovinare l’estetica con modifiche eccessivamente sportive.

Stile e potenza

L’intervento dell’atelier ha riguardato anche il motore. Il 6.7 V12 da 601 CV è passato così a 740 CV e 1.000 Nm di coppia grazie ad una nuova calibrazione della centralina. Così la Dawn messa a punto da Mansory riesce a scattare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi (3 decimi in meno rispetto a quella di serie) e tocca i 285 km/h di velocità massima.

Il Softkit per la Rolls-Royce non include le personalizzazioni dell’abitacolo, ma il tuner fa sapere che è aperto a qualsiasi richiesta.

Il prezzo del kit? È solo su richiesta. Non che vi siano particolari problemi per chi spende oltre mezzo milione di euro per una Rolls-Royce.