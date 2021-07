La Rolls Royce Ghost è un’auto che non passa sicuramente inosservata. La berlina inglese è già un’opulenta opera d’arte su quattro ruote nella versione di serie, ma spesso i suoi proprietari amano distinguersi e cedono all'elaborazione.

A questo proposito Mansory offre un pacchetto di aggiornamenti che comprende nuovi elementi in carbonio che non solo modificano l’estetica della macchina, ma contribuiscono ad aumentarne le prestazioni.

Carbonio in abbondanza

L'auto è caratterizzata dal contrasto tra il bianco della carrozzeria e il nero dei particolari in carbonio. Il materiale composito si ritrova sullo splitter anteriore, sulle appendici delle prese d’aria, sulle minigonne e sugli spoiler montati sul tetto e sul bagagliaio.

È stato sostituito anche il cofano originale con uno in carbonio e tra gli interventi estetici si segnalano l’aggiunta di luci diurne a LED e le maniglie delle portiere verniciate di nero.

Molta più potenza

Gli interventi del tuner hanno anche riguardato il motore, rivestito da una cover in fibra di carbonio, che è stato dotato di una centralina rivista, di nuovi turbocompressori e di un sistema di scarico sportivo con convertitori catalitici ad alte prestazioni.

Ora il V12 da 6.5 litri è in grado di erogare una potenza di 730 CV e una coppia di 1.020 Nm, un miglioramento considerevole rispetto ai 571 CV e agli 850 Nm del motore in configurazione originale. Mansory dichiara che grazie a questi aggiornamenti l’auto accelera da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi.

Interni rivisti

Gli interni della Ghost sono stati personalizzati da Mansory con nuovi rivestimenti in colore Orange Mandarin che fanno da contrasto ai sedili in pelle bianca. La tonalità arancione si ritrova sul bracciolo centrale, sulle portiere, sugli inserti dei sedili, sul volante e sui tappetini.

L'abitacolo ha ricevuto un tocco di atmosfera con l'installazione di luci a led sui sedili, sui pannelli delle portiere e sul cruscotto per un migliore effetto di illuminazione notturna.