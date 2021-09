Siete stanchi dello stress cittadino? Avete bisogno un mezzo che possa andare letteralmente ovunque ed essere il terrore dei vostri vicini? Ha un nome un po’ lungo, ma questo "carro armato di lusso" può essere una buona idea. Si chiama Howe & Howe Ripsaw EV3-F4 ed è in vendita all’asta online di Hemmings Auctions.

Non rinuncia al comfort

Sì, è proprio un “carro armato di lusso”. Questo perché la Howe & Howe produce sia mezzi militari che versioni civili. L’esemplare che vi mostriamo è proprio di quest’ultimo tipo, ma non rinuncia ad un look aggressivo e ad un equipaggiamento tattico (senza, però, alcun tipo di arma). Se vi ricorda qualcosa, sappiate che è un modello molto simile a quello visto in Fast & Furious 8.

Il Ripsaw utilizza dei cingoli in poliuretano e può sfruttare un’altezza da terra di 51 cm per affrontare qualsiasi terreno. Per quanto possa apparire rude all’esterno, nell’abitacolo sono presenti quattro comodi sedili Recaro ventilati e riscaldati elettricamente.

Si guida utilizzando una cloche molto simile allo Yoke della Tesla Model S Plaid e ha due schermi touch da 12” firmati Garmin. Oltre a quello classico che mostra le informazioni sulla guida, ce n’è un altro che permette di visualizzare le telecamere esterne.

Il Ripsaw si può utilizzare anche di notte grazie alla serie infinita di LED che consentono di vedere a 360° e alle visuali termiche e agli infrarossi che consentono di riconoscere il “nemico” nella totale oscurità.

Tanta potenza, poca velocità

Motore elettrico? Macché. Sotto al cofano c’è un 6.6 turbodiesel V8 Duramax da 800 CV e 2.033 Nm di coppia (quasi il triplo di quella di una Ferrari 812 Competizione). La potenza serve tutta, però, perché il propulsore deve muovere una carrozzeria pesante oltre 4,5 tonnellate (il doppio di una Range Rover).

Tuttavia, Howe & Howe afferma che si tratta di uno dei mezzi cingolati più veloci al mondo. In effetti, la velocità massima è superiore a 97 km/h, ma è difficile pensare di raggiungerla su strada perché potrebbe esserci qualche piccolo problema di omologazione.

Tutto questo però non sembra spaventare i potenziali acquirenti. Le offerte, infatti, hanno già superato i 150 mila dollari (128 mila euro) e resta ancora qualche giorno prima della chiusura dell’asta. È probabile che la cifra si alzi ulteriormente, anche perché da nuovo questo mezzo costava circa 425 mila euro.