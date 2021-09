La Lada Niva è uno dei modelli più longevi al mondo. Prodotta in serie da ben 45 anni, è cambiata pochissimo nello stile e nella dotazione mantenendo uno spirito duro, puro e spartano.

La fuoristrada viene comunemente realizzata in Russia sulla riva del Volga, ma una versione speciale e in edizione limitata viene assemblata in Germania: ecco la Niva Legend 50th Anniversary.

Più “europea”

Di questa speciale Niva ne verranno costruiti solo 50 esemplari, tutti dall’azienda Partizan Motors che le vende al prezzo di 19.990 euro. Il russo Yuri Postnikow, il fondatore della Casa, ha annunciato che è stato già assemblato il primo esemplare che celebra i 50 anni dal primo bozzetto della celebre fuoristrada.

La versione tedesca ha qualche differenza rispetto a quella russa che siamo abituati a conoscere. Ad esempio, è presente un’altezza da terra maggiore, nuove luci e cerchi in lega specifici. La dotazione si completa con pneumatici BF Goodrich 215/65 R16, protezioni per i passaruota, pedane di risalita, paraurti speciali e snorkel fornito dalla tedesca Nolden.

Nell’abitacolo troviamo il “lusso” dei sedili in pelle con cuciture rosse e il badge che identifica l’edizione limitata.

Motore che dura non si cambia

A muovere la Lada è l’inossidabile 1.7 benzina da 84 CV abbinato a una trasmissione manuale a 5 rapporti. La trazione è sempre integrale con differenziali bloccabili davanti e dietro e l’auto è dotata delle marce ridotte per affrontare senza problemi il fuoristrada impegnativo.

Tutte le 50 Niva Legend 50th Anniversary sono in vendita nella concessionaria Bögelsack a Halberstadt (Germania). Il prezzo è più alto delle Niva “originali”, le quali partono da circa 7.600 euro in Russia. Tuttavia, la dotazione extra e un adattamento più “europeo” hanno fatto lievitare sensibilmente il listino.

Ricordiamo che l’attuale Lada è venduta esclusivamente in Russia e che è stata aggiornata di recente con la versione Bronto.