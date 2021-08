L’immortale Lada Niva continua a vivere in Russia. Dal 1977 la celebre fuoristrada è stata offerta in innumerevoli versioni e allestimenti (anche in Italia col nome “Lada 4x4”), tutti caratterizzati dallo stesso spirito duro e puro.

Una nuova variante si è mostrata in queste settimane nelle concessionarie russe, la Lada Niva Bronto pensata per l'off-road più impegnativo.

Ha quello che serve

Il debutto della “nuova” Lada è avvenuto in modo insolito. Niente presentazioni roboanti, spettacoli coi droni o meeting ufficiali per media o appassionati: le prime foto della Bronto sono state pubblicate online da una concessionaria.

I primi esemplari, infatti, sono già arrivati in salone e la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Non si sanno nemmeno i prezzi e la dotazione ufficiale, ma quest’ultima si può immaginare dando un’occhiata alle foto.

La Bronto conserva uno stile spartano con paraurti in lamiera ed equipaggiamento degli interni ridotti all’osso. Chi ricerca una Lada, però, è ben consapevole della dotazione spartana. In compenso, si ottiene un mezzo versatile con pneumatici da fuoristrada, un’elevata altezza da terra, sospensioni rinforzate e bloccaggio dei differenziali anteriore e posteriore.

Niente Europa

Oltre all’equipaggiamento per l’off-road, l’allestimento Prestige della Lada Niva Bronto presenta anche qualche accessorio di “lusso”. Non mancano, infatti, il badge “Bronto” sulla carrozzeria, cerchi neri in acciaio da 15” e climatizzatore manuale. A spingere la Lada, invece, ci pensa un motore 1.7 a benzina da 83 CV.

Il tutto è offerto a 953.900 rubli, ossia circa 11 mila euro al cambio attuale. Tuttavia, la Niva Bronto non arriverà in Europa. Per rivedere una Lada sulle nostre strade bisognerà aspettare almeno fino al 2024 quando la Niva rinascerà con piattaforma, tecnologia e motorizzazioni concepite da Renault.