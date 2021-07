Se c'è un'auto che sembra davvero immortale, da sempre uguale a sé stessa e insensibile al mutare di mode e tecnologie, questa è la mitica Lada Niva nata nel lontano 1977. La fuoristrada russa è ancora spartana come un tempo, quando era venduta anche in Italia col nome di Lada 4x4, ma invece di abbandonare il mercato russo, rilancia con il restyling della versione più "dura e pura", la Lada Niva Bronto 2021.

In attesa di essere sostituita dal nuovo modello anticipato a gennaio col teaser della Niva Vision del 2024 e già destinata alla fine produzione, la Lada Niva Legend ha un guizzo finale che si concretizza proprio col restyling 2021 della Lada Niva Bronto, la versione destinata ad affrontare i terreni più difficili.

Due allestimenti, ma solo per la Russia

Prodotta e venduta solamente in Russia, la Lada Niva Bronto MY21 viene proposta negli allestimenti Luxe e Prestige, con la prima versione caratterizzata da finiture semplificate, paraurti in acciaio e ruote da 15". La Prestige si differenzia per i paraurti in materiale plastico, le bandelle sotto porta, gli archi ruota aggiuntivi, i fari fendinebbia e una mascherina specifica.

Lada 4x4 (Niva)

Entrambe le nuove Lada Niva Bronto possono essere ordinate con una barra sul tetto per le luci a LED di profondità e con una speciale verniciatura mimetica.

L'eterno 1.7 benzina e le modifiche agli interni

Più consistenti sono le modifiche apportate agli interni della Lada Niva Bronto 2021 che ospitano un nuovo quadro strumenti, la console centrale modificata con diversi comandi della climatizzazione e i sedili più comodi e dotati di riscaldamento.

Anche l'isolamento dai rumori e dalle vibrazioni è stato migliorato, così come altri dettagli dell'abitacolo. Il motore è a sua volta un immortale, vale a dire il quattro cilindri 1.7 aspirato a benzina da 84 CV. La trasmissione è integrale con differenziali bloccabili davanti e dietro e il cambio è il 5 marce manuale.