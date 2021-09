La Hyundai Casper sta facendo parlare molto di sé. Si tratta di un SUV ultracompatto estremamente pratico che verrà venduto solo in alcuni mercati del mondo.

Per il momento non si parla dell’Italia o dell’Europa, ma l’impressione è che tante sue caratteristiche potrebbero essere apprezzate anche dalle nostre parti. A dimostrarlo è anche uno dei primi test-drive fatto da Asian Petrolhead a bordo della baby Hyundai.

Ha personalità e praticità

Lunga appena 3,6 metri e larga 1,6 m, la Casper è davvero piccola e potrebbe essere piuttosto interessante per chi vive in città. Il look ha tanta personalità con forme robuste e originali. I fari anteriori sono posizionati su due livelli e sembrano una sorta di “faccia”, mentre nel posteriore troviamo le luci LED integrate nella modanatura nera che avvolge il lunotto.

Al di là del design esterno, però, ciò che colpisce è la praticità degli interni. Nonostante le dimensioni ridotte, a giudicare dal video la Hyundai è in grado ospitare quattro adulti e di trasformarsi in un piccolo furgone grazie ai quattro sedili reclinabili.

Sì, proprio quattro, perché anche quello del guidatore si può abbattere del tutto. In questo modo si possono caricare oggetti lunghi fino a 2,06 metri e utilizzare i sedili come dei tavolini.

Dotazione completa e (forse) un’elettrica in arrivo

L’equipaggiamento sembra anche piuttosto completo. La Casper messa alla prova è equipaggiata con un sistema d’infotainment, postazione per lo smartphone, quadro strumenti con schermo da 4”, cambio automatico e sedili anteriori riscaldabili e ventilabili.

A livello di sicurezza, invece, sono presenti il mantenimento di corsia, l’avviso anticollisione e i fari anabbaglianti automatici.

La Hyundai del video monta un 1.0 turbo a benzina da 100 CV e 170 Nm di coppia. È disponibile anche un 1.0 aspirato da 75 CV e 95 Nm. Per il momento, comunque, non si parla di un suo approdo nelle nostre concessionarie. Tuttavia, la Casa starebbe pensando a una variante full electric. In quel caso, i progetti potrebbero cambiare.