Tra le promozioni di ottobre, non possono mancare le offerte sulle vetture Volkswagen, più o meno tutte interessate alla formula Progetto Valore Volkswagen: di fatto un finanziamento con anticipo, piccole rate mensili e maxi rata finale, ma variamente configurabile a seconda delle proprie esigenze.

In ottobre, la disponibilità di incentivi statali per la Volkswagen T-Cross 1.0 TSI, vettura a benzina dalle emissioni da 61 a 135 g/km, permette di proporre una sconto rottamazione di quasi 4.000 euro, tra Ecobonus e sconto della Casa.

Per una Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Style 95 CV, l’importo iniziale di 22.750 euro è ridotto a 18.799 euro, con la rottamazione di un veicolo decennale secondo le norme di legge in vigore. Versando l’anticipo di 3.800 euro, più 300 euro di apertura pratica, la spesa mensile si prolunga poi per 35 mesi, con rate da 149 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,30%); al termine c’è poi la maxi rata, che ammonta a 11.791,78 euro.

Oltre agli accessori di serie del modello, come Lane Assist, Front Assist e volante multifunzione in pelle, nell’offerta è compresa l’estensione di garanzia Extra Time per altri due anni, o un massimo di 80.000 km.

Vantaggi

Gli sconti complessivi sulla rottamazione permettono di far scendere il listino della T-Cross sotto ai 19.000 euro, per avviare un finanziamento con poco più di 4.000 euro di anticipo e soprattutto rate inferiori ai 150 euro mensili.

Come di consueto, la formula di Volkswagen prevede sostituzione, restituzione o riscatto; trattandosi di una maxi rata molto alta rispetto al prezzo iniziale, è molto probabile che si opterà per la sostituzione. Positiva la presenza di quattro anni di garanzia.

Svantaggi

A parte i soliti oneri finanziari da calcolare, e gli eventuali optional in più sulla vettura scelta, c’è da notare che in questi esempi mancano un po’ di agevolazioni, offerte invece da altre case: ad esempio, l’anticipo zero o alcuni servizi assicurativi. Qui manca anche la possibilità del rimborso di alcune rate, come proposto in altre offerte dalla stessa Volkswagen.

In sintesi