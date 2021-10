"Il parco divertimenti di Porsche", così è stato battezzato in tempo zero, a pochissime settimane dall'inaugurazione, il Porsche Experience Center di Franciacorta, il più grande di otto (quasi nove) Experience Center in tutto il mondo.

Pista, offroad, kart, simulatori: le attrazioni non mancano e, cosa importantissima, sono accessibili a tutti, sia ai clienti che, magari, vogliono provare una Porsche diversa dalla propria, che agli appassionati. Ma cosa si può fare, nello specifico, all'interno del PEC? Ecco tutte le info utili, da come si arriva ai prezzi delle singole attività.

Come arrivare

L’Autodromo di Franciacorta si trova nel cuore dell’omonima regione - famosa in tutto il mondo per i suoi vigneti - che si estende fino a lambire la costa sud del Lago d’Iseo. Siamo a Castrezzato, in provincia di Brescia, quasi esattamente al centro della Lombardia: un punto strategico facilmente raggiungibile sia in macchina, con le autostrade A35 BreBeMi e A4 Torino-Venezia, che in aereo atterrando all’aeroporto Orio Al Serio di Bergamo a circa 40 km dal circuito.

Per le indicazioni stradali precise e i tempi di arrivo, potete cliccare qui sotto per la mappa interattiva.

Quali attività si possono fare

La pista è, ovviamente, il cuore pulsante del PEC: con 2,5 km di lunghezza, 12 metri di larghezza costante e 13 curve, è stata completamente riasfaltata nel 2021, è omologata FIA per le competizioni internazionali e può contare su 29 box per il ricovero di team e appassionati durante i weekend di gara o track day.

Nell'aerea interna al circuito sono state creati due spazi a bassa aderenza, un piccolo circuito da 11 curve e un anello. È specifico per chi volesse mettere alla prova le proprie capacità, imparare l’arte del sovrasterzo o del pendolo o semplicemente acquisire maggior confidenza con la propria Porsche, il paradiso per tutti gli amanti del drift e della guida sporca.

Ma le piste non finiscono qui! 75.000 mq del centro sono stati dedicati all’area off road, con i clienti e gli appassionati che possono cimentarsi in ben 18 esercizi dalla difficoltà crescente e saggiare la stabilità e il controllo delle auto su un dirty track da 1,2 km di lunghezza. Non manca un guado e, in caso di pioggia, buttare centinaia di cavalli nel fango è ancora più divertente, tra rampe verticali e laterali, twist e percorsi ad ostacoli.

Se ci si vuole divertire con gli amici, però, ci sono anche i kart elettrici, velocissimi grazie alla loro coppia istantanea. Come sulle auto vere, anche qui ci sono diverse modalità di guida, attivabili solo da remoto e solo dalla direzione gara, che riprendono nel nome le versioni delle Porsche stradali, con la Turbo S che, ovviamente, è la più estrema. Si può scegliere se fare solo prove libere o una gara completa, con i partecipanti che hanno libero accesso a tutto l’armamentario obbligatorio, dai caschi alle tute.

Ma non finisce qui. Il bello del Porsche Experience Center è che si tratta di uno spazio pensato per tutta la famiglia: ci sono un bar e un ristorante che si affaccia direttamente sulla pista principale, un’area bambini e un negozio dove acquistare il merchandising Porsche, oltre a sale adibite al briefing dei piloti, uffici e aree meeting, senza contare uno spazio dedicato ai simulatori di guida con ben otto postazioni. In più, a rotazione all’interno del centro, sono esposti parte dei modelli della gamma attuale e su, al primo piano a guardare tutto dall’alto, un angolo è dedicato al Porsche Museum.

Prezzi

Tutti, appassionati e clienti, possono accedere al Porsche Experience Center di Franciacorta e provare in prima persona le attività. Ecco i prezzi:

Attività Area Prezzo Guida in pista (una macchina) Pista da 500 euro Guida in pista (due macchine) Pista da 700 euro Copilota Time-Attack Pista da 175 euro Copilota Drift Pista bassa aderenza da 175 euro Copilota Crazy (Time-Attack + Drift) Pista + Pista bassa aderenza da 300 euro E-Kart Prove Libere Pista Kart da 20 euro E-Kart Grand Prix Pista Kart da 35 euro Simulatore Prove Libere Simulatore da 20 euro Simulatore Grand Prix Simulatore da 35 euro

Per quanto riguarda le attività di pista, i prezzi sono "a partire da" perché cambiano in base al modello di auto scelto (dalla 718 Cayman all'estrema 911 GT3). Ancora non si conoscono i prezzi dell’off road, ma aggiorneremo l'articolo una volta comunicati quelli ufficiali. Nel frattempo, per saperne di più o per prenotarvi per qualsiasi attività, ecco il link per andare direttamente al sito Porsche.