Di solito, le promozioni di ottobre riguardano finanziamenti agevolati; ci sono però diverse Case che propongono soltanto indicazioni sul prezzo iniziale scontato che si può ottenere su uno specifico modello, con l’apporto degli incentivi statali: è il caso della Lexus UX , definita Premium C-SUV, per la quale viene indicato soltanto il valore dello sconto, e quindi il nuovo listino di partenza.

La promozione di esempio riguarda la Lexus UX Hybrid Executive 2WD, dotata della tecnologia Premium Hybrid Electric da 184 CV, nella sostanza una Full Hybrid secondo la tradizione Toyota.

L’auto è dotata di accessori come il Lexus Safety System, il modulo di controllo telemetria DCM, il Media Display da 7” con lettore CD, la compatibilità con gli smartphone e la telecamera posteriore di assistenza al parcheggio.

In più viene offerta la garanzia Lexus Relax, effettuando la regolare manutenzione presso la rete autorizzata, valida per tutte le componenti ibride, elettriche e meccaniche non soggette ad usura, e per un limite di un anno o 15.000 km, rinnovabili fino a 10 anni o 250.000 km.

Con la rottamazione di un veicolo posseduto da almeno 5 mesi, immatricolato prima del 1 gennaio 2011 e di classe inferiore a Euro 6, si ottengono 1.500 euro di contributo statale, al quale si sommano gli 8.000 euro di Hybrid Bonus offerti da Lexus. Il listino totale, quindi, scende da 38.000 a 28.500 euro, ad esclusione di IPT e PFU; il contributo è valido sulle vetture in stock.

Starà poi al cliente scegliere se sottoscrivere un finanziamento chiedendo alla concessionaria, oppure affidandosi ad una compagnia totalmente esterna, ferma restando la possibilità di pagare in un'unica soluzione.

Vantaggi

Lo sconto è piuttosto elevato, e permette di acquistare un SUV premium, oltretutto di recente presentazione, come la Lexus UX ad un prezzo sicuramente vantaggioso.

Svantaggi

E’ necessaria comunque la rottamazione di un veicolo con caratteristiche specifiche, e l’offerta è valida solo sulle vetture in stock nelle concessionarie Lexus.

In sintesi