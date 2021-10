L’icona delle muscle car si aggiorna per il 2022 con due nuovi allestimenti speciali. Nella gamma americana della Ford Mustang debuttano la Stealth Edition e la California Special con pacchetto GT Performance. Le versioni aggiungono ancora più esclusività e personalità alla sportiva dell’Ovale Blu e sono disponibili per le varianti con motore Ecoboost e V8.

Al momento, però, l’arrivo in Italia della California Special non è stato confermato, mentre la Stealth Edition è direttamente riservata ai clienti americani.

La dotazione della Stealth Edition

Partiamo dalla Stealth Edition. L’edizione è abbinabile alla Mustang Ecoboost Premium con motore turbo da 314 CV e comprende una serie di dettagli unici. Tra questi, ci sono i badge “Mustang” di colore nero, le calotte degli specchietti nere e cerchi in lega da 19” in nero lucido. La novità più evidente degli esterni, però, è l’alettone che aumenta la sportività della coda.

Nell’abitacolo, invece, troviamo elementi in nero lucido e una nuova placchetta posizionata sulla plancia dal lato del passeggero.

La Stealth Edition è disponibile nelle colorazioni Atlas Blue, Carbonized Gray, Dark Matter e Shadow Black.

Una V8 con carisma californiano

La seconda novità della gamma Mustang MY 2022 riguarda l’adozione del pacchetto GT Performance per la versione California Special con motore 5.0 V8 da 466 CV. Disponibile per le Ford con carrozzeria coupé e cabrio, questa versione si distingue per i dettagli neri della griglia e speciali grafiche “GT/CS” sulla calandra e sulla fiancata.

L’esclusiva Mustang è caratterizzata anche da uno splitter più largo e da cerchi in lega da 19” con design unico. Negli interni sono presenti sedili in pelle nera con logo “GT/CS” e cuciture rosse a contrasto. Il pacchetto GT Performance completa la dotazione con l’impianto frenante Brembo, differenziale Torsen a slittamento limitato, pneumatici Pirelli e una taratura differente di sterzo e controllo di stabilità.

La California Special è ordinabile negli USA nelle tinte Atlas Blue, Carbonized Gray, Cyber Orange, Dark Matter, Grabber Blue Metallic, Iconic Silver, Rapid Red, Shadow Black e Oxford White.