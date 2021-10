Il ritiro di un’auto nuova è sicuramente uno dei momenti più attesi dagli appassionati e l’ultima cosa che un proprietario vorrebbe aspettarsi è vedere il proprio mezzo completamente distrutto prima della consegna.

È il caso di quattro esemplari di Chevrolet Corvette andati a fuoco mentre venivano trasportati su una bisarca. Ad essere onesti, non sappiamo con certezza se sul camion da trasporto ci fosse l’ultimo modello della supercar americana, ma vista la domanda ancora forte e i problemi della catena di approvvigionamento che ostacolano la produzione, è molto probabile che lo fosse.

Incendio sulla bisarca

L’unica buona notizia è che l’autista della bisarca non è stato ferito nell’incendio delle Corvette, secondo quanto riporta il magazine Road & Track. L’utente Corieblue Fickes ha catturato un video su Facebook che mostra il camion carico di Chevy andare a fuoco nel cielo notturno a nord di Nashville, nel Tennessee.

Dal filmato si può dire con certezza che almeno quattro esemplari sono andati completamente distrutti e anche la motrice del camion ha subito lo stesso destino. La causa dell’incendio è sconosciuta, ma pare che le fiamma abbia avuto origine dall’autoarticolato, come dimostra l’immagine postata da Corvette Blogger che suggerisce che l’incendio sia partito dal cofano del semirimorchio.

Corvette in fiamme

Non è quasi rimasto nulla della Corvette posizionata sulla rampa sopraelevata, così come la seconda auto sul piano superiore è andata completamente bruciata e il calore ha fatto crollare quest'ultima sulla C8 presente dietro la cabina del camion. L’esemplare blu è ancora riconoscibile anche se la parte anteriore è stata pesantemente danneggiate dalle fiamme e potrebbe essere irrecuperabile.

Sembra che i danni siano stati limitati alla motrice della bisarca e alle quattro auto posizionate nelle immediate vicinanze. Ironia della sorte l'incidente si è verificato a nord di Nashville, non molto lontano dallo stabilimento di assemblaggio della Corvette in Kentucky.