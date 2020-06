La prima Chevrolet Corvette a motore centrale posteriore della storia arriverà in Italia nella seconda metà del 2021. Sarebbe dovuta arrivare entro la fine di quest'anno ma il Coronavirus ha ratto slittare i programmi.

Si tratta dell'ottava generazione (per questo la sigla identificativa C8) della sportiva americana: nel nostro Paese la configurazione più desiderata, l'iconica Stingray, avrà un prezzo d'attacco di 102.500 euro per la versione Coupé e di 109.680 per la Convertible, entrambe in edizione speciale Launch Edition. Nel nostro Paese sarà acquistabile tramite i canali ufficiali unicamente presso il Gruppo Cavauto.

La Launch Edition è full optional

Considerando gli standard europei più alti rispetto a quelli americani in fatto di dotazioni, la Corvette Stingray arriverà direttamente nel suo allestimento più completo e cattivo.

Di serie ci sono il pacchetto Z51 Performance (impianto frenante Brembo con dischi e prese d'aria anteriori maggiorate, differenziale elettronico a slittamento limitato, impianto di scarico Performance e gomme Michelin Pilot Sport 4S ad hoc) e quello 3LT per quanto riguarda la finiture e che comprende una serie di dettagli esterni e interni in carbonio.

Sempre di serie, ma solo su questa versione, ci saranno anche le sospensioni a controllo elettronico Magnetic Ride Control.

Dentro invece ci sono di serie un sistema di telemetria per divertirsi in pista, l'head-up

display, l'infotainment con display da 12”, il sistema audio Bose a 14 altoparlanti, lo specchietto retrovisore centrale con telecamera integrata e sedili riscaldati e ventilati. Non mancano tutti i dispositivi di assistenza alla guida di livello 2.

V8 da 495 CV

Dietro le spalle del pilota batte il cuore pulsante della nuova Corvette, un V8 da 6.2 litri aspirato abbinato ad un cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti. La potenza complessiva è di 495 CV con 637 Nm di coppia massima, numeri che rendono la C8 la più potente Stingray di tutti i tempi.