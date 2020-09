Prendete una Corvette C8, tenetene alcune parti meccaniche e stravolgetene le forme. Poi prendete il suo V8 e buttategli dentro cavalli e coppia a volontà. Ecco a voi la Ares Design Project S, ultima creazione dell’azienda fondata dall’ex CEO Lotus Dany Bahar.

Un progetto che il manager turco-elvetico ha raccontato ai colleghi di Top Gear, senza però entrare nei dettagli tecnici.

Esagerata

Una hypercar dalle forme estreme, con alcuni elementi che sembrano ispirarsi all’universo Pagani e forme sinuose ma taglienti. Bassissima e senza esagerate appendici aerodinamiche come super alettoni, al cui posto ci sono i 2 scarichi (richiamo alla Porsche 918 Spyder). C’è invece un grosso estrattore posteriore, assieme a splitter anteriore e minigonne.

Altri elementi particolari sono il lunotto completamente assente, al cui posto con ogni probabilità ci sarà una telecamera collegata a un monitor interno. Interno non presente nelle foto pubblicate da Ares Design. Ma ciò che davvero conta è altro.

Cuore USA

Telaio e cambio a doppia frizione a otto rapporti derivano direttamente dall'ultima Corvette, così come il motore. Anche se c’è qualcosa di differente: il V8 di 6,2 infatti tocca 715 CV a 6.450 giri e 969 Nm di coppia a 5.150 giri. Ah, la zona rossa è fissata a 9.000 giri.

Va da sé che si tratti di un V8 pesantemente modificato, ma non sappiamo come Ares Design abbia tirato fuori 202 CV in più rispetto alla versione standard. Né come – parole sue – un V8 possa “Suonare come i vecchi V10 di Formula 1, con tonalità molto alte”.

Misteri che forse non scopriremo mai, nemmeno se dovessimo spendere i 500.000 euro necessari per portarsi a casa una delle 24 Project S che Ares ha intenzione di produrre.