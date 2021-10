Al mondo ci sono miliardari che durante i viaggi di lavoro o di piacere non vogliono rinunciare al comfort più assoluto e utilizzano veicoli equipaggiati con ogni genere di lusso e tecnologia.

Per chi ritiene fondamentali questi aspetti, Inkas ha realizzato una nuova linea di limobus basati sul Mercedes-Benz Sprinter, pensati per offrire un’esperienza di altissimo livello ai passeggeri e con una particolare attenzione alla sicurezza, grazie alla possibilità della configurazione blindata.

Massimo comfort

All’interno dell’abitacolo le sedute sono dotate di un pannello di controllo integrato per gestire il riscaldamento e il raffreddamento individuali, oltre alle funzionalità di massaggio, al controllo motorizzato del parasole dei finestrini e all’estensione dei poggiapiedi. Inoltre la console centrale contiene una macchina per caffè e un vano refrigerato per tenere al fresco le bevande.

I tavolini a scomparsa rendono questo mezzo ideale anche come spazio di lavoro per professionisti, grazie alla presenza di numerose prese di ricarica e alle sei zone di illuminazione completamente regolabili a seconda delle esigenze. Per chi volesse rilassarsi c'è una Smart TV LED di grandi dimensioni dotata dei servizi streaming AppleTV e Google Chromecast e fornita di un impianto audio da 400 W con supporto allo standard Dolby Atmos.

C'è anche blindato

La sicurezza è garantita dall’installazione di telecamere a circuito chiuso in grado di offrire una visione a 360 gradi dell’ambiente circostante, con immagini che possono essere visualizzate direttamente sullo schermo del televisore. A questo proposito l’azienda canadese offre il veicolo anche in versione blindata con certificazione CEN 1063 BR6 per resistere a colpi di arma da fuoco ad alta potenza e ad eventuali detonazioni sotto il pavimento.

L'allestimento può essere arricchito con telecamere perimetrali per visione notturna FLIR®, sistemi di filtraggio chimico di livello militare (CBRN), integrazioni di telefoni satellitari, luci stroboscopiche, portelli di fuga, pneumatici antiforatura e sistema automatico antincendio per vano motore e cabine interne.

Super personalizzabile

Le finiture interne sono interamente progettate, realizzate e rivestite da Inkas, a partire dai sedili in pelle pregiata, oltre alle finiture in legno a poro aperto e al pavimento elegante e resistente. Tutto è ovviamente personalizzabile a seconda delle esigenze dei clienti.

I Mercedes-Benz Limobus su base Sprinter vengono venduti a un prezzo di partenza di 200mila dollari (169mila euro al cambio attuale). Per le versioni completamente blindate si può arrivare anche oltre i 500mila dollari (422mila euro al cambio attuale) in base alle specifiche richieste.