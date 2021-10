Quasi un secolo di vita e una lunga storia da raccontare. All’asta di RM Sotheby’s che si tiene a Londra il 6 novembre, una delle auto più curiose è la Mercedes 630 K Tourer del 1928. Si tratta di una vera e propria macchina del tempo che racconta il lusso e le prestazioni di una volta, ma anche le tensioni sociali dell’epoca.

Porta bene i suoi anni

La Typ 630 fa parte della famiglia della 24/110/160 PS, una gamma di modelli Mercedes prodotta dal 1924 al 1929. Il progetto dell’auto venne diretto da Ferdinand Porsche (sì, proprio il fondatore dell’omonimo marchio) che studiò una vettura capace di unire un buon comfort di guida con prestazioni di livello fornite da un telaio all’avanguardia per quei tempi.

L’esemplare dell’asta risente un po’ del peso degli anni. Alcune parti della carrozzeria (soprattutto i parafanghi e gli inserti vicini alla capote) sono arrugginite e parzialmente da restaurare.

La capote in tela, comunque, è ancora integra, mentre gli interni in pelle appaiono in buone condizioni. Nel complesso c’è poco da lamentarsi, quindi, se si considera che l’auto ha 93 anni e che non è mai stata riverniciata, ma solo sottoposta a regolare manutenzione.

“Ferita”, ma funzionante

La 630 K Tourer fu prodotta poco dopo la fusione tra Daimler e Benz che diede vita alla Mercedes-Benz. Questo esemplare venne venduto ad un proprietario spagnolo e proprio nella penisola iberica è rimasto fino ai giorni nostri.

Stando alla descrizione di Sotheby’s, l’auto presenta addirittura alcuni piccoli fori di proiettile sparati durante un conflitto del 1936, nel bel mezzo della guerra civile spagnola.

Sotto il cofano si cela un motore 6.2 a 6 cilindri in linea da 160 CV (abbinato ad un cambio manuale a 4 marce) che da nuovo era in grado di spingere la Mercedes fino a 145 km/h. Non male per un'auto che pesa più di 2,3 tonnellate (quasi quanto una Range Rover moderna).

Di 24/110/160 PS ne vennero realizzate complessivamente poco meno di 1.400 nel corso degli anni ed è piuttosto raro imbattersi in un esemplare funzionante e ben conservato.

Secondo la casa d’aste, il valore di questo pezzo pregiato dell’industria tedesca si aggira tra le 650 e le 800 mila sterline (770 e 950 mila euro).