La BMW Serie 3 E30 è una delle berline sportive a trazione posteriore di maggiore successo della storia. Può contare su un design senza tempo, motori affidabili e ha una base sufficientemente solida per i progetti di elaborazione.

Non è la prima volta che abbiamo a che fare con esemplari di E30 modificati, ma quello protagonista del video è sicuramente uno dei più bizzarri mai visti.

Sotto al cofano "batte" un cuore giapponese

L’auto originariamente era una normale coupé usata con danni alla carrozzeria e problemi di ruggine, cosa che ha spinto il proprietario a far smontare l’intera vettura per riparare gli esterni ed effettuare una riverniciata integrale. Durante i lavori gli specialisti di Ace Customs si sono accorti che l’impianto elettrico necessitava di grossi interventi e hanno deciso per questo motivo di sostituirlo completamente.

La BMW E30 è arrivata nel loro negozio con un motore 1UZ V8 Toyota sotto al cofano a cui serviva una messa a punto. Il team ha installato un sistema di gestione Spitronics e alla fine è riuscito a farlo funzionare correttamente e una volta sistemato il propulsore i preparatori si sono concentrati sugli esterni.

C'è pure il NOS in stile Fast & Furious

La carrozzeria è stata modificata installando un body kit completo di importazione ed è stato aggiunto un impianto frenante aftermarket di produzione giapponese con dischi e pinze migliorati. All'interno dell'abitacolo, il cruscotto originale è stato rimosso e sostituito con uno in alluminio con plancia realizzata su misura.

Come tocco finale è stato montato un roll-bar per una garantire alla BMW una maggiore rigidità torsionale ed è stato installato un sistema NOS per dare un po' di spinta in più al motore. Gli appassionati del modello E30 forse storceranno il naso di fronte a questo tuning estremo, ma non si può dire che il risultato non sia davvero originale.