La BMW M3 e30 è già di suo un'icona delle vetture sportive Anni '80, molto desiderata dagli appassionati. Tuttavia, se non fosse abbastanza una mosca bianca, sappiate che nel Regno Unito è in vendita una rarissima BMW M3 e30 Cecotto Edition del 1989, inizialmente prevista per il mercato tedesco e, quindi, con la guida a sinistra.

E' stata la prima M3 a utilizzare il motore S14 2.3 a quattro cilindri aggiornato, con 218 CV a disposizione. E benché questo propulsore divenne lo standard poi per la M3 Evolution in Europa, della Cecotto Edition vennero prodotte solo 480 unità. Se vi dovesse interessare, preparatevi a sborsare 84.995 sterline (e cioè circa 100.000 euro).

Una rarità nella rarità

Oltre al motore, le BMW M3 Cecotto Edition hanno un vetro posteriore più sottile per ridurre il peso, l'aerodinamica Evolution II, i terminali di scarico cromati e gli speciali cerchi in lega nera da 16" con contorno a contrasto.

Sotto il cofano, il coperchio delle valvole della S14 è abbinato dalla fabbrica a uno dei tre colori esterni disponibili sulla Cecotto Edition, ovvero Misano Red, Nogaro Silver, o Macao Blue. Nessuno di questi era disponibile sulla M3 standard.

L'interno della Cecotto Edition è il tipico sogno di un giovane appassionato di quegli anni, rifinito in tessuto tecnico M-Technic con un uso spropositato del tricolore M Sport e un pomello del cambio (rigorosamente manuale) illuminato. In sostanza, domina quella sfarzosità tipica dei "Favolosi Anni '80" che hanno concluso il buio periodo storico degli "Anni di piombo".

Una targhetta identificativa e numerata sulla console centrale conferma che l'esemplare in vendita è il numero 341 su 505, poiché le Cecotto Edition sono state costruite insieme a 25 unità di un'ancora più rara Ravaglia Edition esclusiva del Regno Unito. Il pilota italiano Ravaglia e l'italo-venezuelano Cecotto insieme hanno reso leggendaria la BMW M3 fra le auto da turismo.

L'auto in vendita è in Macao Blue, un profondo blu-violaceo che sembra quasi nero sotto l'illuminazione artificiale, abbinata al Silver Bison degli interni. Il contachilometri segna 87.405 miglia (circa 140.665 km, è stato sostituito con un lettore a sistema imperiale dopo l'esportazione dalla Germania alla Gran Bretagna) e l'auto è completa di un dossier con tutti i documenti di manutenzione certificata.

A marzo di quest'anno, una BMW M3 color Misano Red con un chilometraggio simile è stata venduta per circa 63.000 euro (circa 54.000 sterline), ma questo in vendita presso Fast Classics chiede ben 100.000 euro (all'incirca l'equivalente di 84.995 sterline).

Chi era Johnny Cecotto

Johnny Cecotto era un vero asso del motorsport, soprattutto con le due ruote: prima di compiere 20 anni è diventato protagonista di una delle rimonte più grandi e spettacolari della storia del motociclismo, partendo per ultimo - a causa di un problema tecnico - e arrivando terzo alla Daytona 200 del 1975, dopo 74 sorpassi. Nello stesso anno divenne il più giovane pilota a vincere un Gran Premio motociclistico.

Nel 1981 entrò nel mondo delle quattro ruote in Formula 2 per poi passare alla Formula 1, prima con la Theodore nel 1983 e poi con la Toleman nel 1984, insieme ad Ayrton Senna. La sua carriera sembrava promettente, quando rimase coinvolto in un grave incidente durante le prove del Gran Premio di Gran Bretagna in cui si spezzò entrambe le gambe.

Se qui si interruppe la sua carriera nella massima formula, Cecotto ha comunque continuato a gareggiare con la sportiva BMW nella serie per vetture Turismo, vincendo il campionato italiano nel 1989 e quello tedesco nel 1994 e 1998.

Cecotto contribuì dunque a "fissare" la M3 nella mente degli appassionati come una delle più grandi vetture da turismo mai costruite, vincendo sia la 24 Ore di Spa che quella del Nurburgring. Non solo, perché è arrivata ad essere anche un icona durante l'età d'oro del Gruppo A, un'epoca che ha dato vita a modelli come la M3 ma anche la Mercedes-Benz 190E 2.5 Evoluzione o la Nissan Skyline GT-R R32.