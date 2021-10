Quando si pensa a modelli 4x4 economici dall’aspetto robusto e spartano, ma in grado di affrontare le condizioni di strada più difficili, la Lada Niva sa ancora dire la sua, nonostante i quasi 45 anni di età.

Prodotta ininterrottamente a partire dal lontano 1977 nello stabilimento di Togliatti, in Russia, ora il fuoristrada fa un salto nella modernità grazie a un kit di conversione elettrica a basso costo realizzato dall’azienda tedesca Elantrie che trasforma la Niva in un’auto a zero emissioni esattamente come i veicoli di attuale produzione.

Batteria da 30 kWh

Almeno all’apparenza non cambia nulla esteticamente rispetto ai modelli tradizionali a benzina e gasolio, se non per l’assenza del terminale di scarico. Ora sotto al cofano c'è un motore elettrico in grado di produrre 87 CV di potenza rispetto degli 82 della versione originale, alimentato da una batteria agli ioni di litio con capacità da 30 kWh installata al posto del serbatoio del carburante.

La Lada Niva in versione a zero emissioni ha un’autonomia compresa tra i 130 e i 300 km in base all’utilizzo, secondo quanto dichiara Elantrie. La conversione è anche in grado di rendere l’auto una sorta di generatore esterno che mette a disposizione parte dell’energia immagazzinata dalla batteria per fornire alimentazione agli altri dispositivi presenti a bordo.

Elettrificazione a basso costo

Completa la dotazione una presa di corrente installata nel bagagliaio che può collegare accessori o utensili che utilizzano il normale attacco a 220 V, come attrezzi per il giardinaggio o il campeggio.

Al momento commercializzato solamente sul mercato tedesco, il kit di conversione elettrico per la Lada Niva è venduto a circa 2.800 euro, con l'azienda che in alternativa è in grado di offrire ai clienti il pacchetto completo compreso dell'auto per una cifra vicina ai 20.000 euro. Oltre al fuoristrada russo, Elantrie può trasformare in un'auto elettrica anche la Dacia Sandero di precedente generazione.