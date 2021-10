Esser pagati per far ciò che si ama è un dono, qualcosa a cui tutti aspirano e che molti non riescono a fare. Ancora più raro è venir pagati per far qualcosa di così mondano e "passivo" come guardare la TV, ma per i residenti del Regno Unito questa è esattamente la proposta fatta da USwitch.com: un premio di 1.000 sterline (circa 1.184 euro al cambio attuale) per guardarsi tutte le 30 stagioni di Top Gear.

I dettagli sono molto semplici: si fa domanda sul modulo del sito web e si aspetta di vedere se si ha vinto. L'obiettivo è guardare tutti i 236 episodi entro tre mesi, per determinare quale sia stata la Casa auto più presente durante tutta la durata dello show.

Pagati per divertirsi

Non è una maratona (in gergo "tecnico" si chiama binge watching) troppo estenuante, facendo due calcoli: 30 stagioni in 3 mesi significa guardare 10 stagioni al mese, ovvero 2,6 episodi al giorno - il che non è esagerato, perché le ore passano volando mentre ci si intrattiene con la caotica baraonda tipica di Top Gear.

Rimane comunque un lavoro e non un divertimento, perché l'obiettivo è di tenere il conto delle auto presenti in ogni episodio e determinare quale marca sia stata la scelta più frequente, sia per le prove di vetture nuove sia per le sfide con auto usate.

E non è scontato: potrebbero essere supercar come Lamborghini o Ferrari, auto premium come BMW e Mercedes, o marchi più "popolari" come Ford, Renault o Toyota. Senza dimenticare le inglesi Jaguar e Aston Martin, a cui il cast britannico è particolarmente affezionato. Insomma le variabili sono troppe per immaginarlo, ecco perché riguardare l'intero show.

Come compenso, oltre alle 1.000 sterline, c'è anche il merchandising esclusivo di Top Gear. Termini e condizioni annotano che al vincitore potrebbe anche esser richiesto di partecipare alla pubblicità e che la sua foto col nome potrebbe venir pubblicato nei media ufficiali.

Se siete residenti del Regno Unito con almeno 18 anni, sappiate che il concorso ha aperto le iscrizioni già da lunedì 18 ottobre e che durerà fino a giovedì 18 novembre. Il vincitore addetto a guardare le 30 stagioni verrà estratto venerdì 22 novembre 2021, e qui trovate il link ufficiale per l'iscrizione su USwitch.com. Se siete degli appassionati, guadagnare più di mille euro per intrattenersi con un programma automobilistico che ha fatto la storia non è altro che un piacere.