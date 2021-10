L'India continua a far notizia. Di recente vi abbiamo parlato della Tata Punch, il mini SUV indiano da 6 mila euro, e anche della Citroen C3, che in quella parte del mondo si è fatta SUV (così come in Sudamerica), ma ci sono anche delle hypercar degne di nota.

Oltre all'elettrica Azani della Mean Metal Motors - 1.000 CV e design estremo - c'è la Ekonk, prodotta dalla Vazirani Automotive, una piccola casa auto con sede a Mumbai. Ve ne abbiamo parlato in anteprima su InsideEVs.it ed ora sono arrivate le informazioni ufficiali, con le foto e il video che ce la mostrano completamente.

Pochi numeri, almeno per ora

La Ekonk è una supercar elettrica che per il pacco batteria utilizza il raffreddamento ad aria e non a liquido. Con questo sistema e con una carrozzeria interamente realizzata in fibra di carbonio, Vazirani è riuscita a mantenere il peso della vettura "basso", parliamo di 738 kg.

Le informazioni ufficiali parlano di una potenza pari a 722 CV (rapporto peso potenza di 1:1) e di un tempo di scatto da zero a 100 km/h in soli 2,54 secondi. Senza fornire numeri esatti, il costruttore la definisce "l'auto più veloce che l'India abbia mai prodotto" e parla di uno dei coefficienti di resistenza aerodinamica più bassi per un veicolo di questo tipo.

Cosa significa "Ekonk"

"Nelle scritture indiane, Ekonk significa l'inizio della luce divina. Il big bang", spiega Chunky Vazirani, ex dipendente di Rolls-Royce e Jaguar Land Rover, fondatore di Vazirani. "Per noi Ekonk rappresenta il nostro vero inizio, dove per la prima volta design e innovazione si incontrano. È il nostro primo veicolo 'vivo'", aggiunge.

Per ora, l'Ekonk è solo un prototipo ed è stato testato sulla pista ad alta velocità di Natrax vicino a Indore, in India. Non è noto se entrerà mai in produzione, ma le tecnologie utilizzate potrebbero essere implementate in un veicolo di produzione basato sulla Shul, la prima supercar indiana che la casa ha presentato durante il Goodwood Festival of Speed ​​del 2018.