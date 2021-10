Dacia Spring, Fiat Panda City Cross, Mahindra KUV100 NXT, Suzuki Ignis... Sono solo alcuni dei mini SUV da città che si stanno facendo strada. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra mini guida che vi ricordiamo di seguito, qui invece ve ne raccontiamo uno che non arriva in Italia, ma è curioso da conoscere. Si chiama Tata Punch ed è pensato per l’India con un prezzo di partenza che al nostro cambio attuale si aggira attorno ai 6.000 euro.

Può avventurarsi sullo sterrato

La linea del SUV ultracompatto è stata concepita con vari studi di design dislocati tra India, Regno Unito e Italia. Lunga appena 3,83 metri, la Punch è più piccola di una Citroen C3 e promette prestazioni interessanti nel fuoristrada.

Chiaramente non si parla di una vera auto da off-road come la Land Rover Defender o la Jeep Wrangler, ma i numeri sono di tutto rispetto per il suo segmento.

La Tata può contare su un’altezza da terra di 19 cm, su un angolo d’attacco di 20,3° e su uno d’uscita di 37,6° (lo stesso di una Wrangler). Inoltre, può affrontare corsi d’acqua profondi fino a 37 cm.

Dotazione più che sufficiente

I tre allestimenti della Tata propongono un abitacolo omologato per cinque persone e un bagagliaio con capacità minima di 366 litri (poco più grande della Suzuki Ignis che arriva a 360 litri).

La dotazione delle versioni più accessoriate è piuttosto completa e comprende fari LED, “clima” automatico, cruise control, retrocamera, un quadro strumenti digitale da 7” e un sistema d’infotainment Harman con schermo da 7” e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

Una sola la motorizzazione, ossia un 1.2 tre cilindri aspirato a benzina da 86 CV e 113 Nm di coppia abbinabile ad un cambio manuale a 5 rapporti o ad un automatico a 5 marce.

Stando a quanto dichiarato dalla Casa, la Punch ha ottenuto una valutazione di 5 stelle nei crash test Global NCAP, il quale però ha standard diversi rispetto al più severo Euro NCAP. Il listino oscilla tra l’equivalente di 6.300 euro e 11 mila euro. Chissà se un domani verrà proposta sul mercato europeo, intanto qui trovate l'articolo "Quale scegliere tra i mini SUV da città: misure, motori, prezzi".