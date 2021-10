Quante Mercedes SLR McLaren avete in garage? Probabilmente molti ne vorrebbero una, ma anche se foste i fortunati possessori di un esemplare della sportiva della Stella, quasi sicuramente lo YouTuber Manny Khoshbin ne avrà più di voi: per l'appunto, ha appena comprato il suo nono esemplare.

Questo di sicuro va ben oltre la semplice passione per un modello in particolare, anche perché non stiamo parlando di una normale vettura da città, ma di una supercar esotica e a dir poco esclusiva. E quest'uomo d'affari ne ha nove in garage.

Amata e criticata

Per alcuni critici automobilistici la Mercedes SLR McLaren non è stata all'altezza delle aspettative, per via di un cambio automatico un po' troppo lento e una dinamica di guida non sempre intuitiva. Per altri invece, la SLR è stata una specie di unione fra la bellezza della pura potenza e le interferenze tecnologiche non invasive.

La sua potenza proveniva da un 5.4 V8 sovralimentato, con un totale di 625 CV e 780 Nm di coppia a disposizione. Il compressore volumetrico a doppia vite arrivava a ben 23.000 giri, producendo 13 psi di spinta. La potenza veniva trasferita alle ruote posteriori tramite una trasmissione automatica a convertitore di coppia, a cinque rapporti. La scelta di questo cambio era dettata dalla sua grande resistenza e dalla sua semplicità strutturale, capace di reggere la spinta del V8 sovralimentato.

Prodotta fra il 2003 e il 2009, la Mercedes di punta del suo periodo copriva lo 0-100 km/h in poco più di tre secondi, per una velocità massima di 335 km/h. Questa vettura ad altissime prestazioni sta guadagnando sempre più popolarità e apprezzamento, e dunque la scelta di possederne nove dovrebbe rivelarsi un investimento intelligente per Manny Khoshbin - anche perché in totale ne vennero prodotte solo 2.157 unità. E nulla esclude che Khoshbin non abbia intenzione di arrivare ad averne 10 per la cifra tonda.