Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), uno dei principali sviluppatori di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi eSport di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, annuncia oggi il lancio ufficiale di NASCAR 21: Ignition, giocabile fin da subito.

L'ultimo capitolo della serie di giochi NASCAR con licenza ufficiale è disponibile per Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One e PC tramite lo store Steam. I videogiochi includono un percorso di aggiornamento gratuito per Sony PlayStation 5 e Microsoft Xbox X/S dopo il lancio, con upgrade scaricabili gratuitamente disponibili per gli altri utenti.

Il trailer ufficiale di lancio di NASCAR 21: Ignition è visibile qui

NASCAR 21: Ignition è disponibile in entrambe le edizioni Standard e Champions. I giocatori che acquisteranno la Champions Edition riceveranno la possibilità esclusiva di sbloccare Bill Elliott come personaggio giocabile, le sue combinazioni di verniciatura, il potenziamento della carriera in-game e il pass stagionale, inclusi tutti e tre i pacchetti DLC. Il pass stagionale renderà disponibili opzioni di verniciatura aggiuntive e altri tre piloti leggende della NASCAR.

"NASCAR 21: Ignition è uscito e non potremmo essere più entusiasti di condividere il nostro gioco con gli appassionati", ha dichiarato Dmitry Kozko, amministratore delegato di Motorsport Games.

“Il nostro team ha riversato la sua passione in questo gioco, insieme all'aggiunta dell'Unreal Engine e della fisica rFactor, per creare la simulazione NASCAR più autentica, realistica e dinamica che abbiamo mai prodotto. I fan potranno davvero provare l'emozione di mettersi al volante e cercare la gloria in NASCAR 21: Ignition”.

"Il lancio di NASCAR 21: Ignition è la successiva evoluzione dei videogiochi per console e arriva in un momento in cui l'attenzione intorno allo sport è alta poiché un campione è pronto per essere incoronato", ha affermato Nick Rend, amministratore delegato di Gaming and eSports di NASCAR.

"Sulla base del motore di gioco Unreal di Epic, Motorsport Games ha sviluppato nuovi elementi di personalizzazione in questo gioco che immergeranno ulteriormente i giocatori consentendo loro di dare il proprio tocco personale alla NASCAR".

NASCAR 21: Ignition è stato sviluppato e pubblicato da Motorsport Games ed è supportato dall'Unreal Engine e dall'acclamato motore fisico rFactor di Studio 397. L'uso di Unreal Engine e della fisica rFactor offre agli utenti un'esperienza di guida più autentica, un gameplay coinvolgente, un'IA dinamica e una grafica straordinaria.

NASCAR 21: Ignition include i piloti, i team e i circuiti ufficiali della NASCAR Cup Series 2021 e offre una trasmissione di qualità della sessione di preparazione alla gara e dei replay post-gara. MRN Radio gestisce tutte le trasmissioni, dando ai giocatori la voce ufficiale della NASCAR mentre giocano. I piloti sono stati scansionati nel gioco per fornire rendering più realistici, con particolare attenzione ai dettagli su piste, tribune e box.

Il gioco di quest'anno è completo di nuovi aggiornamenti e inclusioni, costruiti sulla base delle precedenti iterazioni. Motorsport Games ha sviluppato una nuova cabina di verniciatura, che offre livelli di personalizzazione senza precedenti per creare livree in stile NASCAR, complete di un iconico numero di gara. I giocatori possono scegliere tra diverse modalità, come Gioca ora, Modalità Carriera o Multiplayer online

I giocatori possono acquistare versioni fisiche o digitali del gioco, disponibili su PlayStation Store, Xbox Store o Steam.

Per tenerti aggiornato sulle ultime notizie sul Motorsport Games, visita www.motorsportgames.com e seguici su Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.