Pioggia, neve e ghiaccio sono una costante dei mesi invernali. Per affrontarli senza preoccupazione e per rispettare le ordinanze di tante province italiani, è necessario effettuare un cambio gomme.

Nokian propone pneumatici invernali e quattro stagioni adatti a vari contesti e auto, dalle sportive fino ai SUV, passando per i modelli più compatti.

Ecco le principali gomme Nokian con misure e prezzi indicativi.

Snowproof P

Lo Snowproof P è l’ultima novità di Nokian per quanto riguarda gli pneumatici invernali. Realizzato con la mescola Alpine Performance, è dotato di un battistrada con una densità elevata di lamelle per migliorare le prestazioni soprattutto su asfalto bagnato e nevischio sia in frenata che in accelerazione.

Secondo Nokian, l’ampia area di contatto tra pneumatico e strada permette un handling elevato e uno sterzo preciso anche in condizioni difficili.

Misure Da 17" a 21" Prezzi Da 54 a 266 euro

Hakkapeliitta R3

L’Hakkapeliitta R3 è disponibile per una vasta gamma di modelli, dalle city car fino alle sportive. La mescola morbida sfrutta le speciali particelle Cryo Crystal 3 per aumentare la presa sull’asfalto ghiacciato. Gli “artigli” presenti tra i tasselli e le spalle, invece, aiutano a mantenere il grip in frenata e accelerazione durante le nevicate.

Misure Da 14" a 21" Prezzi Da 98 a 509 euro

WR D4

Il WR D4 dà il meglio di sé sulle strade bagnate dove può sfruttare le ampie scanalature per evacuare velocemente l’acqua e ridurre l’aquaplaning. Il particolare design dei tasselli centrali favorisce la precisione e la manovrabilità in condizioni di scarsa aderenza, mentre la mescola a base di silice e olio di canola permette un utilizzo efficace in un ampio intervallo di temperature.

Misure Da 13" a 20" Prezzi Da 58 a 297 euro

WR SUV 4

Concepito per SUV e crossover, questa gomma invernale di Nokian è caratterizzata da un disegno direzionale con larghe scanalature per drenare l’acqua. I grandi intagli tra i tasselli “intrappolano” la neve migliorando l’aderenza in frenata e accelerazione. Inoltre, chi si avventura nel fuoristrada poco impegnativo può sfruttare delle spalle robuste realizzate in fibre di aramide e resistenti ad urti e tagli.

Misure Da 16" a 21" Prezzi Da 93 a 342 euro

Seasonproof

Il Seasonproof rappresenta la scelta quattro stagioni di Nokian. La gomma è dotata di una lamellatura adatta a tutte le temperature dell’anno. I canali per acqua e fango sono più larghi di uno pneumatico estivo, mentre i profondi intagli consentono una buona presa sulla neve morbida.

Lo pneumatico è dotato anche di un indicatore di usura che fa capire in modo intuitivo quando procedere alla sostituzione.

Misure Da 14" a 19" Prezzi Da 51 a 198 euro

Weatherproof

Il Weatherproof è uno pneumatico quattro stagioni con un disegno leggermente più orientato alla stagione invernale. A dimostrarlo è la fitta presenze di lamelle e i canali centrali che spingono fanghiglia e acqua ai lati della gomma. Secondo Nokian, la gomma risulta adatta in condizioni invernali difficili, pur risultando efficace anche in estate.

Misure Da 13" a 19" Prezzi Da 43 a 278 euro