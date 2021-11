Per questa edizione di #ThinkingForward parliamo con il promotore del Gran Premio del Messico, Federico González Compeán, riguardo l'attività legata al dover ospitare un gara, di come la serie Netflix Drive to Survive attiri nuovo pubblico e delle somiglianze tra l'organizzazione di una gara di F1 e quella di un concerto dei Coldplay o di Madonna.

Solo un anno fa si sentiva solo silenzio sul circuito del GP del Messico. Gli edifici principali, i box e il Paddock Club di F1 sono stati utilizzati come ospedale improvvisato con un massimo di 9.000 pazienti COVID-19 trattati dove normalmente si trovano i team di F1 e gli ospiti.

Quest'anno il GP del Messico è tornato con il botto, il tutto esaurito e in attesa di un altro entusiasmante capitolo nel duello per il campionato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Sorprendentemente, tale è la passione per questo sport in Messico, che quando hanno dovuto annullare l'evento del 2020, solo il 5% dei possessori del biglietto ha chiesto un rimborso; il resto ha anticipato la prenotazione per la gara del 2021.

“C'è stato un periodo di tempo nel 2020 in cui non sapevamo se Checo sarebbe stato in grado di avere un sedile in F1 per l'anno successivo. Ma alla fine, ha ottenuto il posto in Red Bull, così l'entusiasmo è cresciuto tra la gente. E quando le gare sono iniziate e Checo stava migliorando sempre di più, le vendite sono aumentate" dice Gonzalez.

“Organizzando questo evento ho capito che c'è un fan incondizionato della Formula 1. So che vogliono la tribuna numero 10, fila 11, posto B, C e D. Ma poi c'è anche un nuovo pubblico molto ampio che si sta approcciando allo sport, grazie ad esempio alla fantastica serie di F1 su Netflix, che è stata un grande successo. E ci sono anche altri appassionati che vengono perché provano empatia per Checo, che è come un eroe nazionale per il Messico".

Il calendario 2022 ha già 23 Gran Premi confermati, il che evidenzia come ci sia una forte domanda da parte delle sedi che ospitano le gare. A sorpresa, grazie al successo del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, i biglietti generali per il Gran Premio di Miami 2022 sono già andati esauriti. La chiave di questo successo è l'impatto economico che il Gran Premio porta al Paese e alla città ospitante.

"Le cifre che abbiamo, da entità di terze parti, sono che la gara di solito contribuisce per circa 700 milioni di dollari all'economia del Paese. Ci sono circa 9.000 dipendenti in ogni Gran Premio e in questo modo creiamo una filiale di valore per il Messico", afferma Gonzalez. "Il 30% degli affari riguardanti la corsa interessano le zone fuori da Città del Messico, quindi penso che sia una cosa molto buona per il turismo e per l'occupazione".

González e il suo team sono entrati nel business della promozione del Gran Premio di F1 da un'esperienza diversa da quella di molti addetti ai lavori. Di mestiere fa il produttore teatrale, un ruolo che gli ha permesso di portare in scena musical come Il Re Leone, il Circo del Sol e organizzare grandi concerti. La società che gestisce, la CIE, è il terzo più grande promotore al mondo e vende 8 milioni di biglietti all'anno. Quindi qual è la sua percezione del futuro modello di business di un promotore di un Gran Premio di F1 nei prossimi cinque-dieci anni?

"Come promotori ce lo portiamo nel sangue: vendiamo biglietti, lavoriamo nel mondo dello spettacolo e lasciamo che altri si occupino di intrattenere le persone", afferma González. "Quindi per noi gestire l'industria dei concerti, quella teatrale, la F1, i piloti, è la stessa cosa di quando abbiamo a che fare con un attore o un cantante. È solo un palcoscenico diverso. Questo della F1 è lungo 4,3 chilometri e l'altro è di 20 metri per 10 metri con ballerini e così via. Ma è essenzialmente lo stesso."

"Quindi devi capire come promotore che sei parte dell'esperienza del pubblico. Non posso aggiungere nulla a Checo, alla Mercedes o alla Ferrari, non facciamo parte di quel settore. Non decidiamo né quale canzone canteranno Madonna o i Coldplay, né chi guida le vetture, ma possiamo creare un intero ambiente un un'esperienza completamente nuova. Facciamo parte dell'esperienza delle persone. Questo è il nostro obiettivo principale."