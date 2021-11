Durante il mandato di Mike Flewitt alla guida dell’azienda, McLaren ha sempre ribadito di non voler entrare nel mercato dei SUV, a differenza di quanto fatti dai concorrenti nel settore delle auto ad altissime prestazioni.

A questo proposito i puristi non devono preoccuparsi per la presentazione da parte del marchio inglese di un nuovo fuoristrada elettrico. Non si tratta di un modello di serie, ma è stato realizzato dal reparto corse per prendere parte alla seconda stagione della competizione off-road Extreme E.

Carrozzeria dal look unico

La livrea arancione che decora il fuoristrada è stata realizzata a mano dall’artista e illustratore Vic Lee e i suoi disegni raffigurano l’Amazzonia, il Deserto e l’Oceano Artico, un chiaro riferimento ai luoghi dove si svolgerà la prossima serie Extreme E. Tra le grafiche sono presenti degli omaggi sul tetto e nella scritta “Count Us In” dipinta sul cofano a Bruce McLaren, il driver neozelandese fondatore della Casa di Woking.

Al volante del mezzo ci sarà Emma Gilmour, prima donna a diventare pilota McLaren Racing di sempre che sarà affiancata dal famoso rallista, stunt-man e conduttore televisivo americano Tanner Foust.

Potenza oltre quota 500 CV

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del fuoristrada elettrico di McLaren, come tutti i veicoli partecipanti alla competizione è equipaggiato con due motori elettrici alimentato da un pacco batteria con capacità di 54 kWh, in grado di fornire una potenza combinata di 551 CV, sufficienti a coprire lo 0 a 100 km/h in 4,5 secondi.

Un mezzo dalle dimensioni importanti, con un peso di 1.780 kg e una larghezza di 2,3 metri, un numero decisamente superiore rispetto all’auto più larga attualmente in produzione, la Lamborghini Aventador SVJ.

Il campionato Extreme E a cui prenderà parte il fuoristrada elettrico McLaren prenderà il via dal 19 al 20 febbraio del prossimo anno in Arabia Saudita, primo dei cinque round previsti, anche se il calendario finale deve ancora essere annunciato.