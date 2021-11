Ogni anno il Salone di Los Angeles ospita aziende di tuning specializzate nell’elaborazione e nella personalizzazione dei più svariati modelli di auto in commercio.

È il caso, ad esempio, del preparatore aftermarket Galpin Auto Sports che ha presentato due speciali one-off di Land Rover Defender con linee decisamente retrò, realizzate in collaborazione con il marchio di abbigliamento Undefeated.

Stile classico

Il primo esemplare, basato su un Defender 90 P400 First Edition, si caratterizza per la combinazione di colori dallo stile classico con tetto bianco avorio, tonalità ripresa anche per le cornici dei fari, i cerchi e il nome del modello sul cofano, a contrasto con la carrozzeria verniciata in tinta verde Jaguar.

Lo spirito avventuroso del SUV è enfatizzato dalla presenza di un portapacchi con attacco dedicato per il trasporto di una tavola da surf e dalla valigia personalizzata installata nella zona del montante posteriore destro. L’abitacolo è rivestito in pelle pergamena e include un pacchetto oscurante interno.

Pronta per l'avventura

L’altra one-off è realizzata a partire da un Defender 110 P400 SE, che gli specialisti di Galpin Auto Sports hanno verniciato in colore Jaguar Navy, con tetto e altri elementi a contrasto in tonalità avorio come nel caso del modello a tre porte. L’interno, invece, è rivestito con la stessa pelle pergamena, ma ha inserti blu scuro con motivo a quadri.

Questa Defender è stata attrezzata con una serie di accessori dedicati che comprendono un lavello Nomad Kitchen Co., un tavolo di preparazione estraibile, oltre a un frigorifero domestico e un vano di carico posteriore a tre cassetti. Maggiori dettagli sulle speciali Land Rover saranno forniti dagli specialisti di GAS nel mese di dicembre.