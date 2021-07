Il mondo british e quello caraibico non sono mai stati così vicini. A mettere insieme le due realtà ci ha pensato l’atelier Heritage Customs che ha realizzato una speciale Land Rover Defender per una coppia belga.

La fuoristrada personalizzata su commissione si chiama Valiance Curaçao e porta con sé un forte legame coi Caraibi e, appunto, l’Isola di Curaçao che è stato il primo luogo d’incontro dei due coniugi.

Spirito caraibico

Il team di specialisti di Heritage Customs ha lavorato a stretto contatto coi coniugi per realizzare tutte le modifiche sulla Land Rover Defender 110 P400. L’obiettivo è stato quello di trasferire nell’auto lo stesso stile dei luoghi caraibici e dell’attuale abitazione. Così gli esperti dell’azienda hanno scelto colori, materiali e motivi in linea coi possibili desideri dei clienti.

La tinta nera metallizzata rivela sfumature originali quando è illuminata dal sole. In perfetto abbinamento cromatico ci sono anche gli elementi neri in alluminio della carrozzeria come le prese d’aria, i dettagli sul cofano e le calotte degli specchietti.

L’abitacolo presenta numerosi rivestimenti in pelle e, proprio come gli esterni, finiture nere ai lati della plancia e nei pannelli delle portiere. Al centro si trova una placchetta che indica le coordinate di Curaçao, mentre il badge “One of One” identifica l’unicità dell’esemplare.

I commenti dell’azienda e i prezzi

Niels Van Roji, il designer e co-proprietario di Heritage Customs, commenta il progetto:

“Con questo stupendo esemplare celebriamo la coppia e il loro legame. È stato un onore collaborare con loro per realizzare un’auto unica, senza tempo e che simboleggia l’amore reciproco. La Land Rover rappresenta ci che offriamo con la nostra opera, ovvero un’esperienza di co-creazione per assicurare un risultato completamente personalizzato attraverso design e materiali scelti su misura”.

Seguono le dichiarazioni di Jan-Pieter Kroezen, l’altro co-fondatore dell’atelier olandese:

“E’ stato il nostro progetto più complesso. Abbiamo unito le tecniche artigiane e classiche di Heritage Customs col desiderio dei coniugi di realizzare un modello unico del suo genere”.

In definitiva, quanto è costato il lavoro di modifica sulla Defender? Il prezzo finale non lo sappiamo esattamente, ma l’atelier ha specificato i costi singoli delle aggiunte. Quelle più costose sono il kit carrozzeria e i rivestimenti in pelle, i quali hanno un prezzo rispettivamente di 6.975 euro e 6.250 euro.

La verniciatura della Land Rover costa 1.749 euro, mentre gli elementi interni in rame e bronzo vengono 795 euro. Infine, ognuno dei cerchi in lega da 20” Space Cowboy costa 675 euro.