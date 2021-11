Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), uno dei principali sviluppatori di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di eSport di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, annuncia il lancio ufficiale di NASCAR Heat Ultimate Edition+ su Nintendo Switch.

Il gioco, disponibile da oggi, è il primo titolo NASCAR in assoluto ad arrivare su console Nintendo Switch. Cliccate qui per dare un'occhiata al trailer di presentazione.

NASCAR Heat Ultimate Edition+ dà vita per la prima volta su Nintendo Switch alla stagione NASCAR 2020 della serie di corse di stock car più famosa al mondo. NASCAR Heat Ultimate Edition+ su Nintendo Switch include tutti contenuti presenti nella NASCAR Heat 5 Ultimate Edition, oltre alle auto, al roster e alle principali livree della serie NASCAR Cup 2021.

Sono presenti nel gioco anche le precedenti squadre ufficiali del 2020, i piloti, le auto e il programma delle tre competizioni nazionali NASCAR e delle gare dell'Xtreme Dirt Tour, con 39 circuiti reali. Ulteriori contenuti in primo piano includono le combinazioni di colori Throwback e Playoff 2020, Tony Stewart come personaggio giocabile e altro ancora.

"Portare uno dei nostri titoli su Nintendo Switch è stato qualcosa che Motorsport Games desiderava fare da molti anni e non potremmo essere più felici di essere ora in grado di portare la gioia delle corse a un numero ancora più ampio di giocatori", ha affermato Dmitry Kozko, CEO di Motorsport Games.

“I fan della NASCAR possono ora gareggiare in mobilità o comodamente a casa con la flessibilità offerta da Nintendo Switch. NASCAR Heat Ultimate Edition+ porta l'autenticità delle corse di Motorsport Games su una console nuova di zecca e non vediamo l'ora che tutti facciano qualche giro sulle loro console Nintendo Switch.

"Portare NASCAR Heat Ultimate Edition+ su Nintendo Switch è stato il naturale passo in avanti per questo gioco", ha affermato Nick Rend, Direttore Generale Gaming e Esports di NASCAR. "Con il primo titolo NASCAR per Nintendo Switch, siamo in grado di avvicinare lo sport a una nuova comunità di giocatori, offrendo agli appassionati un altro modo per vivere le corse NASCAR che amano".

NASCAR Heat Ultimate Edition+ per Nintendo Switch è dotato di una serie completa di funzioni e modalità, tra cui quella Carriera, miglioramenti al gameplay dell'IA, nuove opzioni della fotocamera, possibilità di DNF, modalità test e modalità sfida online.

Gli utenti di Nintendo Switch possono correre sui 39 circuiti ufficiali e autentici delle varie serie, tra cui Daytona International Speedway, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis Motor Speedway Road Course e Talladega Superspeedway, oltre a nove sterrati.

La modalità Online Racing può ospitare fino a 16 giocatori e gli utenti possono anche divertirsi con il multiplayer locale a schermo diviso. Infine, è inclusa la cabina di verniciatura, con caratteri numerici e schemi tra cui scegliere quando si personalizza la propria auto.

Per ulteriori informazioni e per acquistare NASCAR Heat Ultimate Edition+ per Nintendo Switch, visita www.NASCARHeat.com.

Per tenerti aggiornato sulle ultime notizie riguardo Motorsport Games visita www.motorsportgames.com e seguici su Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.