Chi l’ha detto che le station wagon debbano per forza essere tranquille auto da famiglia? Una volta forse era davvero così, ma le cose sono decisamente cambiate.

È il caso di questa Mercedes CLS 63S 4Matic, in versione Shooting Brake, che è stata modificata dagli specialisti di Pogea Racing con una serie di interventi estetici e meccanici per rendere omaggio a quella che sarà con ogni probabilità l’ultima familiare a motore termico del modello.

Fibra di carbonio "a volontà"

La carrozzeria è stata verniciata in tinta “Pogea Stealth Grey”, una tonalità utilizzata dal tuner tedesco fin dalla sua fondazione, nel 1997, e realizzata dallo specialista Serkan Sahin. Un colore unico, basato su una tonalità grigia metallizzata mescolata con pigmenti Ceralix in rame, e caratterizzata per la finitura estremamente opaca.

Gli esterni sono stati arricchiti da una serie di particolari in fibra di carbonio, come ad esempio il diffusore posteriore, le minigonne laterali, gli specchietti, il coperchio del motore e quasi tutti gli elementi che compongono la calandra anteriore. Un materiale che si ritrova all’interno nella realizzazione del cruscotto, nelle modanature e in parti dei pannelli porta. Inoltre sulla CLS i terminali di scarico sono stati rivestiti in nero lucido.

Gli interventi meccanici

Il motore V8 biturbo da 5,5 litri ha ottenuto una discreta dose di potenza aggiuntiva raggiungendo quota 752 CV, rispetto al valore standard di 593 CV, e una coppia di 1.114 Nm. Per aumentare le prestazioni del propulsore, Pogea ha modificato il turbocompressore e rivisto il sistema di raffreddamento.

Il tuner è intervenuto sull’assetto della CLS dotando la sospensioni anteriori di molle regolabili in altezza, realizzate in collaborazione con gli specialisti di KW-Automotive, mentre il sistema Airmatic al posteriore è stato messo a punto per adattarsi all’avantreno, ora più basso di 25 mm. Completano le dotazioni esterne i cerchi Blade da 20” forgiati, con misure 255/30 all’anteriore e 288/25 al posteriore che calzano pneumatici Michelin PS 4S.