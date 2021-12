Nella personalizzazione di un'auto gli interni giocano un ruolo molto importante. Numerose aziende specializzate sostituiscono i rivestimenti standard con equivalenti di maggior pregio per aumentare la qualità percepita a bordo.

È il caso di questa Tesla Model 3 che l’atelier bulgaro Vilner Garage ha equipaggiato con un mix di tessuti grigi e pelle marrone scura che danno all'abitacolo della berlina elettrica un aspetto davvero unico.

Tessuto e pelle

Se all’esterno la Model 3 non presenta variazioni rispetto al modello di serie, dentro la musica cambia completamente. Gli interni sono dominati da rivestimenti in tessuto caratterizzati da due differenti tonalità di grigio che si alternano nei diversi elementi che compongono la cabina.

Le cuciture in trama scozzese, con motivo grigio su sfondo chiaro, avvolgono le parti centrali dei sedili, i pannelli delle portiere, la fascia del cruscotto, le razze inferiori del volante e la sezione orizzontale del tetto.

A fare da contrasto a questa finitura un altro tessuto, sempre grigio, ma questa volta di tonalità più scura presente sulle sezioni laterali dei sedili, sulle maniglie delle portiere, sul bracciolo e sui montanti del cielo.

Gli elementi in pelle marrone scuro si combinano con quelli in tessuto per arricchire ulteriormente gli interni. I rivestimenti in cuoio compaiono sul volante, sulle maniglie delle portiere, sul bracciolo e sui sedili.

L'abitacolo fa un salto di qualità

L'abitacolo della Model 3 è passato dall'eleganza asciutta e razionale dell'allestimento di serie, disponibile nella sola variante nera o bianca, ad un ambiente dall'aspetto maggiormente ricercato e alla moda.

Secondo Vilner, le auto del marchio Tesla sono molto valide dal punto di vista tecnologico, ma vengono offerte con rivestimenti interni "nella media" e "senza varietà di scelta". Non è la prima volta che l'azienda si occupa di personalizzare modelli Tesla, ricordiamo l'esemplare di Model X allestito dall'atelier bulgaro per un'occasione speciale richiesta dal cliente.