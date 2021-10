A settembre il mercato europeo è stato investito dallo tsunami Tesla. La Model 3, infatti, è stata l’auto più venduta in assoluto nel Vecchio Continente. L’elettrica di Palo Alto ha superato tutte, dalle Renault Clio e Dacia Sandero, che nei mesi scorsi avevano conquistato la vetta delle classifiche di vendita, alla sempreverde Volkswagen Golf, che deve accontentarsi della medaglia di legno.

In un mercato che lo scorso mese ha registrato una contrazione del 25% rispetto a settembre 2020 (-24% rispetto a settembre 2019) e che in totale non è andato oltre le 964.800 nuove immatricolazioni, la Tesla Model 3 ha fatto segnare vendite record per 24.591 unità arrivando al 2.6% di quota.

Un risultato da contestualizzare

Ma come si deve leggere questo storico record? Felipe Munoz, analista per Jato, ha fatto notare come la crisi dei semiconduttori stia condizionando pesantemente il mercato. “Le vendite sono frenate dalla crisi dei chip, che limita la disponibilità di nuove vetture. Per questo il mercato si contrae in modo così consistente. Molti clienti non hanno intenzione di aspettare un anno o più per un’auto nuova e così si rivolgono all’usato”.

Guardando i dati della prima metà dell’anno, il mercato dei 26 Paesi europei è migliorato rispetto al periodo gennaio-giugno 2020. Ma se nel complesso le immatricolazioni sono superiori del 27%, a settembre questo gap si è assottigliato fino al 7%, segno che si stanno perdendo milioni di auto. “Da una parte l’industria ha reagito bene alla pandemia – spiega Munoz – dall’altra non ha fatto i conti con i problemi legati alla catena degli approvvigionamenti”.

È in questo scenario che si inserisce l’exploit di Tesla, che non fa un record solo con la Model 3, ma che con la Model Y (8.926 unità vendute a settembre) al secondo posto delle elettriche supera per volumi marchi come Fiat, Nissan e Seat. Questo perché, come accade da più di un anno a questa parte, la presenza di incentivi e agevolazioni favorisce la vendita di auto a zero emissioni rispetto a quelle con motore endotermico.

Le auto più vendute in Europa a settembre 2021

Tesla Model 3: 24.591

Renault Clio: 18.264

Dacia Sandero: 17.988

Volkswagen Golf: 17.507

Fiat 500: 16.349

Opel Corsa: 15.502

Peugeot 2008: 14.931

Hyundai Tucson: 14.088

Peugeot 208: 13.895

Renault Captur: 13.715

Diesel fanalino di coda

Guardando ai dati di settembre sulle alimentazioni, si scopre che le vetture a basso impatto ambientale (elettriche e ibride plug-in) sono andate incontro a una crescita del 44% toccando quota 221.500 immatricolazioni, mentre le auto diesel sono scese del 51% fermandosi a 167.000 immatricolazioni.

Se prima della pandemia c’erano 10,3 vetture a gasolio ogni auto dotata di ricarica esterna (BEV o PHEV), oggi siamo a 0,75. “Le cause di un crollo di questa portata sono molte – spiega Munoz – oltre alla crisi dei chip, che ha colpito più duramente le auto ad alimentazione tradizionale, e oltre agli incentivi sulle elettriche e le elettrificate, c’è anche da tenere conto che sempre più modelli a batteria sono presenti sul mercato. E questo favorisce di molto la crescita”.

Il mix di alimentazioni degli ultimi 3 anni in Europa

2019 2020 2021 Elettriche e Phev 5% 12% 23% Diesel 30% 27% 17% Benzina 64% 59% 57%

La sfida tutta elettrica

Torniamo a Tesla, che proprio grazie alla presenza di tutti questi fattori è riuscita a salire per la prima volta sul gradino più alto del podio assoluto. Cavalcando anche il fatto che, come ogni fine trimestre, a Palo Alto si spinge al massimo per stabilire nuovi record di consegne, a settembre la Model 3 ha raggiunto il 2,6% di quota di mercato (una percentuale pazzesca, se si pensa anche al fatto che l’auto ha un prezzo d’attacco di circa 40.000 euro). Non solo: la Tesla Model 3 (che a giugno chiuse seconda dietro solo alla Golf) è anche la prima auto non costruita in Europa ad arrivare in testa alla classifica.

Le auto elettriche più vendute a settembre in Europa

Tesla Model 3: 24.591

Tesla Model Y: 8.926

Volkswagen ID.3: 8.302

Renault Zoe: 6.580

Skoda Enyaq: 5.942

Kia Niro EV: 5.516

Fiat 500 elettrica: 4.758

Volkswagen ID.4: 4.603

Peugeot e-208: 4.332

Dacia Spring: 4.166

Tesla è anche la prima Casa in assoluto per vendita di auto elettriche. Guardando alle sole “zero emissioni” a settembre ha raggiunto una quota del 24% piazzandosi davanti Volkswagen, che si è fermata al 22%. Dietro, Stellantis (13%) e Hyundai-Kia (11%).

Dietro il successo di Tesla