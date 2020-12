I tuner e i creatori di allestimenti speciali sanno bene quanto sia già difficile interpretare nel modo migliore i desideri di un cliente, figuriamoci poi farlo "al buio", quando le modifiche sono concordate e realizzate all'insaputa del destinatario finale...

Eppure è proprio quello che ha fatto l'atelier bulgaro Vilner Garage, che si è trovato a metter mano a questo esemplare di Tesla Model X su richiesta di una donna desiderosa di fare uno speciale regalo di Natale al marito.

"Caro Babbo Natale..."

Come tutte le storie natalizie, anche questa è iniziata con una letterina spedita però non a Rovaniemi, bensì all'indirizzo dell'azienda di Sofia specializzata in allestimenti su misura. E per essere precisi, era una e-mail:

"Ho passato molto tempo a chiedermi quale regalo fare quest'anno a mio marito, che riesce a sorprendere me e i bambini ogni Natale nel modo più magico. Qualche tempo fa abbiamo acquistato un'auto di famiglia che ama molto e cura come un terzo figlio. (Oh, cosa posso dire, gli uomini ei loro giocattoli...) Ho cercato su Internet i regali adatti per un'auto, e proprio quando iniziavo a pensare che non ci fosse nulla di originale, mi sono imbattuta nel vostro atelier"

Qualche giorno dopo, la signora si è presentata nel laboratorio dei fratelli Vilner a bordo di una Model X nera. La sfida si prospettava difficile perché, di solito, chi richiede una modifica all'insaputa del proprietario si limita a qualche particolare ben definito mentre qui per la prima volta si è trattato di un restyling completo da realizzare "a scatola chiusa".

Lusso e sportività

Lo sforzo successivo è stato farsi un'idea del carattere e dei gusti del destinatario basandosi sulle indicazioni della moglie, dalle quali è emerso il profilo di un vero appassionato di auto, amante delle vetture sportive ma anche dei viaggi, del comfort e dei dettagli personali. Tradotti dal team di Vilner Garage in un ambiente fatto di Alcantara, carbonio, pelle traforata, motivi tridimensionali e cura artigianale dei particolari più minuti.

L'interno della Model X è passato dall'eleganza asciutta e razionale dell'allestimento di serie ad un ambiente sontuoso, accogliente ma dinamico, giocato sul contrasto tra i colori scuri dei rivestimenti e il rosso delle rifiniture. Alla consegna, la cliente faticava a credere di stare ritirando la stessa auto che aveva lasciato lì qualche tempo prima. Ma sarebbe piaciuta anche al festeggiato?

Stando a quanto racconta Vilner parrebbe di sì, perché qualche giorno più tardi, e un po' in anticipo sul Natale, l'uomo si è presentato egli stesso in azienda alla guida della sua "nuova" auto. E non era lì per effettuare un reso...

Fotogallery: Tesla Model X by Vilner Garage