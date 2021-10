Come certificato da Jato Dynamics, la Tesla Model 3 è stata l'auto più venduta in Europa nel mese di settembre. È un risultato storico, considerando la natura del modello e del marchio, e quanto sia sempre stato competitivo e conservatore il mercato europeo dell'auto.

È quasi impensabile che un marchio con meno di 20 anni nell'industria sia già passato in testa alla classifica dei modelli nel Vecchio Continente. Tesla è presente in Europa dal 2010, ma ha iniziato ad avere un peso reale sulle immatricolazioni solo dal lancio della Model 3 nel 2019. Da allora, la Casa americana ha cambiato le carte in tavola del mercato e ha messo le auto elettriche al centro della discussione.

In testa per la prima volta un’auto importata

La cosa più sorprendente del primo posto della Model 3 nella classifica delle immatricolazioni di settembre è che si tratta di un modello la cui carrozzeria non corrisponde ai gusti della maggior parte dei consumatori. La Model 3 è infatti una berlina del segmento D, cioè un tipo di auto che non ha molto spazio in Europa. Tra gennaio e settembre ne sono state immatricolate solo 398.700 unità, che equivalgono al 4,4% del totale.

Nel 2010, le berline rappresentavano il 6,1% del mercato e 5 anni prima raggiungevano il 10,5%. Nel 2000, poi, hanno toccato una quota del 14.1%. In altre parole, non c'è più appetito per le sedan in Europa. Tuttavia, la Tesla è un’eccezione: una berlina su quattro vendute in Europa fino a settembre era una Model 3.

Colpisce anche il fatto che, con la sua leadership, questa berlina diventa la prima auto prodotta al di fuori dell'Europa a occupare la prima posizione. Tutte le super vendite finora sono partite da impianti di produzione in Europa: Volkswagen Golf (Germania), Peugeot 208 (Slovacchia), Renault Clio (Slovenia), Dacia Sandero (Romania), Toyota Yaris (Francia). Più in generale, le automobili prodotte al di fuori dell’Europa hanno rappresentato in settembre il 20,5% delle vendite.

Che cosa significa per l'industria questa svolta epocale?

Anche se la posizione di vertice della Model 3 si spiega con la politica della società di accelerare le immatricolazioni alla fine di ogni trimestre e con la crisi dei semiconduttori, che colpisce maggiormente le auto con motore a combustione, il dato di settembre è un campanello d'allarme per le case automobilistiche europee.

Con i governi che hanno spinto e continuano a spingere la transizione verso una mobilità più sostenibile e con una legislazione sempre più dura contro le auto a benzina e diesel, i consumatori non hanno avuto altra scelta che adeguarsi all'ondata di auto a basse emissioni. E che hanno trovato? Inizialmente pochissime opzioni e prezzi molto alti. Poi l'offerta è cresciuta e Tesla ha introdotto una vettura più economica e con la tecnologia più avanzata.

In questo contesto i produttori tradizionali sono arrivati in ritardo e con modelli meno competitivi, tanto che Tesla si era già posizionata nella mente dei consumatori come sinonimo di auto elettrica. Questo è servito alla Model 3 per diventare un punto di riferimento nel settore. Tesla ha sfruttato in tempo gli incentivi governativi per offrire non solo l'ultima tecnologia, ma anche un'auto con un prezzo più competitivo, e per un bel po' di tempo, l'unica opzione nei segmenti superiori.

Le implicazioni di questa nuova leadership variano da un cambiamento nelle preferenze dei consumatori in Europa alla sopravvivenza di alcune marche. La Model 3 è solo il primo passo di un'offensiva della Tesla per conquistare i mercati globali attraverso la massificazione dell'auto elettrica. Se Musk & Co. sono in grado di farlo con una berlina, non è difficile immaginare che cosa potranno fare una volta che ci saranno un hatchback o un SUV piccolo nella loro offerta di modelli!

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO