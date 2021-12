Benché in Italia non si potrebbe fare, forse qualcuno potrebbe aver già avuto modo di fare un tratto di strada seduto in un'auto caricata sopra a un carro attrezzi. In tal caso, avrà notato che la capacità di assorbimento delle asperità della strada si moltiplica a dismisura, dando una sensazione di comodità fuorimisura. Perché?

Secondo il team russo di Garage 54 è per via delle doppie sospensioni, con quelle del carro attrezzi che assorbono una parte delle asperità, e quelle dell'auto che fanno il resto. Ecco perché hanno deciso di ricreare quell'effetto montando sospensioni doppie a una vecchia Lada 2104. Vedere per credere, nel video qui sotto.

Raffinata no, ma funzionale sì

La Lada 2104 bianca a inizio video è arrivata con le sospensioni ancora di serie, e Garage 54 ha dovuto modificare la loro struttura perché potessero attaccarsi alle sospensioni di un semiasse Volga più largo.

L'idea sulla carta è semplice: creare un supporto/adattatore che permetta di far lavorare insieme le molle della Volga e quelle della Lada, creando la cosiddetta "sospensione a due piani".

Naturalmente l'imprevisto è sempre dietro l'angolo: non solo ammortizzatori, molle e giunti sono stati lavorati e modificati, ma anche l'intero corpo vettura ha richiesto accorgimenti perché tutto funzionasse. Si è dovuti arrivare a tagliare anche i parafanghi posteriori.

Senza contare che il compito diventa ancora più difficile a causa della differenza fra la disposizione meccanica dell'auto "donatrice" e la Lada: quest'ultima è a trazione posteriore, ma la Volga da cui proviene il semiasse per la sospensione doppia è a trazione anteriore.

Il risultato non è propriamente elegante o raffinato per così dire, sembra più un Frankenstein su ruote, ma quantomeno si muove e ammortizza almeno quanto l'originale Lada (la "paura" che due molle al posto di una fossero troppo rigide non è mai mancata). Se però vi state chiedendo se effettivamente la sospensione a due piani faccia il suo lavoro come previsto, guardate il video e lo scoprirete.